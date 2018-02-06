В Петербурге второй вечер подряд стреляют в секс-шопе

Вторые сутки подряд в Петербурге налетчик в медицинской маске с пистолетом нападает на магазины эротических товаров. На этот раз ему повезло еще меньше — в кассе секс-шопа лежала всего тысяча рублей.

Как стало известно «Фонтанке», около одиннадцати вечера 5 февраля в магазине «Эробутик» на Загородном проспекте неизвестный в маске стрелял в пол. После он направил оружие в сторону продавца, и девушке ничего не оставалось, кроме как открыть кассу. Правда, удача от разбойника отвернулась - в ящике лежала всего тысяча рублей. Нападение запечатлели камеры видеонаблюдения.

Вероятно, уголовный розыск Центрального района захочет сравнить запись с той, что находится в руках у коллег из Московского района — ровно за сутки до визита на Загородный неизвестный наведался в «Розовый кролик» на Алтайской улице. Все происходило по такому же сценарию, с той лишь разницей, что стрелял налетчик в стену. К слову, накануне ему повезло чуть больше — в кассе оказалось 4,5 тысячи рублей. В обоих случаях возбуждено уголовное дело о разбое.