В Турции мусульман призвали не есть левой рукой

В Турции мусульман призвали не использовать левую руку для приема пищи и питья. Об этом говорится в фетве, опубликованной управлением по делам религии (диянет) Турции 6 февраля.

В ней указывается, что пророк Мухаммед, устанавливая общие принципы в отношении принятия пищи, «не считал использование левой руки приятным». «Левой рукой едят и пьют шайтаны, поэтому он учил есть и пить правой рукой», — цитирует фетву Lenta.ru со ссылкой на местное издание Söscü.

Родителям-мусульманам посоветовали учить этому детей с раннего возраста. Отмечается, что использовать левую руку для еды и питья допустимо лишь в том случае, если у человека есть физические недостатки.

В исламе особое внимание уделяется правой и левой стороне человеческого тела. При совершении так называемых «чистых» дел (еда, питье, одевание) предпочтение отдается правой руке, при этом во время совершения «грязных дел» (раздевание, гигиенические процедуры) необходимо использовать левую руку.