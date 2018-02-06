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Олимпийские игры. Пхенчхан-2018
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06.02.2018 08:14

CAS рассмотрит иски 32 российских спортсменов, которые хотят попасть на Олимпиаду

Выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) в Пхенчхане рассмотрит иски 32 российских спортсменов, которые возражают против решения Международного олимпийского комитета не приглашать их на Олимпиаду. Как сообщает «Спорт-Экспресс», апелляции рассмотрят 7 февраля.

Сообщается, что иски подали: Виктор Ан (шорт-трек), Владимир Григорьев (шорт-трек), Евгения Захарова (шорт-трек), Денис Айрапетян (шорт-трек), Артем Козлов (шорт-трек), Антон Шипулин (биатлон), Евгений Гараничев (биатлон), Екатерина Юрлова-Перхт (биатлон), Максим Цветков (биатлон), Ирина Услугина (биатлон), Дарья Виролайнен (биатлон), Алексей Волков (биатлон), Дмитрий Попов (бобслей), Роман Кошелев (бобслей), Юлия Шокшуева (бобслей), Михаил Науменков (хоккей), Алексей Береглазов (хоккей), Валерий Ничушкин (хоккей), Сергей Плотников (хоккей), Антон Белов (хоккей), Сергей Устюгов (лыжные гонки), Глеб Ретивых (лыжные гонки), Руслан Мурашов (коньки), Екатерина Шихова (коньки), Руслан Захаров (коньки), Анна Юракова (коньки), Алексей Есин (коньки), Юлия Скокова (коньки), Елизавета Казелина (коньки), Сергей Грязцов (коньки), Иван Букин (фигурное катание), Ксения Столбова (фигурное катание)

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) отказал в приглашении на Олимпиаду в Пхенчхане 13 российским спортсменам и двум тренерам, оправданных Спортивным арбитражным судом. С россиян сняли пожизненное отстранение в играх за нарушение антидопинговых правил, но комиссию МОК это не убедило.

 

Справка:

Олимпиада-2018 пройдет в Пхёнчхане с 9 по 25 февраля. В конце прошлого года Международный олимпийский комитет запретил российским спортсменам выступать под национальным флагом. Причиной стал антидопинговый скандал: расследование МОК показало, что допинг-пробы российских спортсменов на Олимпиаде в Сочи были подменены. Каждый атлет, решивший выступить под нейтральным флагом, должен был пройти специальный отбор. 111 спортсменов, в том числе лидеры сборной России, его не прошли. 1 февраля международный спортивный арбитраж (CAS) оправдал 28 сочинских олимпийцев, в результате чего Россия вернула себе первое место в командном зачете Олимпиады-2014.


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