CAS рассмотрит иски 32 российских спортсменов, которые хотят попасть на Олимпиаду

Выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) в Пхенчхане рассмотрит иски 32 российских спортсменов, которые возражают против решения Международного олимпийского комитета не приглашать их на Олимпиаду. Как сообщает «Спорт-Экспресс», апелляции рассмотрят 7 февраля.

Сообщается, что иски подали: Виктор Ан (шорт-трек), Владимир Григорьев (шорт-трек), Евгения Захарова (шорт-трек), Денис Айрапетян (шорт-трек), Артем Козлов (шорт-трек), Антон Шипулин (биатлон), Евгений Гараничев (биатлон), Екатерина Юрлова-Перхт (биатлон), Максим Цветков (биатлон), Ирина Услугина (биатлон), Дарья Виролайнен (биатлон), Алексей Волков (биатлон), Дмитрий Попов (бобслей), Роман Кошелев (бобслей), Юлия Шокшуева (бобслей), Михаил Науменков (хоккей), Алексей Береглазов (хоккей), Валерий Ничушкин (хоккей), Сергей Плотников (хоккей), Антон Белов (хоккей), Сергей Устюгов (лыжные гонки), Глеб Ретивых (лыжные гонки), Руслан Мурашов (коньки), Екатерина Шихова (коньки), Руслан Захаров (коньки), Анна Юракова (коньки), Алексей Есин (коньки), Юлия Скокова (коньки), Елизавета Казелина (коньки), Сергей Грязцов (коньки), Иван Букин (фигурное катание), Ксения Столбова (фигурное катание)

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) отказал в приглашении на Олимпиаду в Пхенчхане 13 российским спортсменам и двум тренерам, оправданных Спортивным арбитражным судом. С россиян сняли пожизненное отстранение в играх за нарушение антидопинговых правил, но комиссию МОК это не убедило.