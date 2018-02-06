Сибирский банк реконструкции и развития лишили лицензии

Банк России отозвал лицензию у Сибирского банка реконструкции и развития (город Тюмень). Приказ опубликован на сайте регулятора 6 февраля.

В ЦБ отметили, что резкое ухудшение финансового положения банка связано с осуществлением в конце января крупных сделок с ценными бумагами с целью замены ликвидных активов заведомо безнадежными, а также с пропажей из кассы крупной суммы.

Банк России применял к кредитной организации меры надзорного реагирования, в том числе дважды вводил ограничения и один раз запрет на привлечение вкладов. «Решение об отзыве лицензии было принято из-за неисполнения банком законов, значения нормативов достаточности капитала ниже 2%, снижения размера собственных средств ниже минимального значения уставного капитала», – уточняет регулятор.

По величине активов на 1 января 2018 года банк занимал 322 место в банковской системе России.

В банке назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего