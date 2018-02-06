«Фонтанка» не публиковала личных данных погибшего летчика Филипова
Сверхзвуковая скорость, с которой Минобороны отреагировало на публикацию «Фонтанки», да еще и впервые назвав наше издание по имени, пробуждает вежливость и потребность объясниться.
Первое. Мы не публиковали персональных данных погибшего в Сирии летчика Романа Филипова, кроме тех, что раскрыло Минобороны — имени и фамилии.
Второе. Цель нашей публикации — закрыть лазейку, которую проморгала ответственная за сайт пресс-служба Минобороны и которую с 2014 года могут использовать потенциальные противники Российской Федерации.
В материале «Минобороны раскрыло зарплаты военных вероятному противнику» не опубликованы ни личный номер погибшего летчика, ни дата его рождения. В статье рассказывается о том, как, зная личный номер и дату рождения военнослужащего, абсолютно любой пользователь через официальный сайт Минобороны может войти в личный кабинет военнослужащего и ознакомиться с личной информацией, такой как заработная плата или обеспечение жильем.
На эту публикацию «Фонтанки» Минобороны отреагировало своеобразно — распространив пресс-релиз, полный эпитетов о порядочности и этике. На это мы отвечать не будем. Ответим на другое.
«Что касается работы личного кабинета военнослужащего, то после первого захода на страницу любой офицер или контрактник вводит туда свой уникальный пароль», – говорится в официальном сообщении Минобороны.
Мы проверили. Действительно, в ряде случаев появляется запись «Вход возможен только с помощью логина и пароля». Однако, если несколько раз нажать на сброс, появляется функция восстановления пароля, для чего нужно ввести личный номер и дату рождения. Новый пароль высылается на электронную почту, адрес которой можно подобрать — служба техподдержки ее частично показывает. Личные кабинеты, которые не «защищены» логином и паролем, по состоянию на 00.45 шестого февраля, по-прежнему доступны по личному номеру и дате рождения.
Мы это все к чему? Базу с персональными данными военнослужащих закройте, пожалуйста. Мы ведь даже не хакеры, мы журналисты. У нас кибервойск нету, а, у кого есть, вы сами знаете.
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Справка:
Самолет СУ-25 воздушно-космических сил России, пилотируемый летчиком майором Романом Николаевичем Филиповым, был сбит при выполнении боевого задания в районе провинции Идлиб Сирийской арабской республики 3 февраля 2018 года. Сбит с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса, предположительно, боевиками группировки «Хайат Тахрир аш-Шам».
После попадания ракеты в двигатель и потери самолетом управления майор Филипов выпрыгнул с парашютом. На земле он принял бой, отстреливаясь из пистолета Стечкина. Будучи окружен боевиками, подорвал себя гранатой. На одном из видео, размещенных в Сети, виден взрыв и слышны слова: «Это вам за пацанов!».
Майор Роман Николаевич Филипов посмертно представлен к званию Героя России.