ВМС Румынии потеряли в Черном море свой единственный подводный дрон

Министр национальной обороны Румынии Михай Фифор обратился в понедельник в военную прокуратуру в связи с потерей подводного дрона, принадлежащего вооруженным силам. Об этом сообщило агентство Agerpres.

"В ходе научных исследований, проводившихся в июне прошлого года в Черном море, платформа была потеряна, а ее поиски в море вместе со специалистами ВМС не имели успеха, – сообщили агентству представители минобороны. – В результате министр Михай Фифор распорядился заявить в бухарестскую Военную прокуратуру".

По их словам, беспилотник SECRIS был построен на подводной платформе, поставленной компанией Ocean Server, и находился в ведении Центра научных исследований для ВМС (CCSFN).

Газета Evenimentul Zilei уточняет, что это был единственный подводный дрон ВМС Румынии.