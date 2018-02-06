СМИ: Шатов будет в "Краснодаре" уже сегодня

Пресса отправила полузащитника сине-бело-голубых Олега Шатова в новый клуб

Как стало известно "СЭ", "Краснодар" договорился с "Зенитом" об аренде с правом последующего выкупа 27-летнего игрока. За то, чтобы выступать за "быков" до конца сезона-2017/18 хавбек выплатит из своих личных средств 25 миллионов рублей. Еще 10 миллионов рублей причитается питерцам, если футболист выйдет на поле в матче против них в 25-м туре чемпионата России.

Летом краснодарцы должны будут раскошелиться на 5 миллионов евро, чтобы окончательно приобрести игрока. Шатов, который находится в расположении "Зенита-2" в Турции. должен присоединиться к новой команде уже 6 февраля на сборе в Испании.