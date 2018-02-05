Дело о гибели детей на Сямозере дошло до суда

Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по делу о гибели 14 детей на карельском озере летом 2016 года. За халатность, оставление в опасности и оказание небезопасных услуг перед судом ответят шестеро.

Как сообщает 5 февраля надзорное ведомство, трое работников лагеря «Парк-отель «Сямозеро» с 17 по 18 июня 2016 года вывели 47 несовершеннолетних в водный поход в акваторию озера на неисправном плавсредстве с превышением грузоподъемности. Необходимого уровня подготовки у сотрудников не было, спасательные жилеты по размеру детям не выдали. В результате во время шторма 14 детей погибли, а выжившие получили травмы и заболели. По версии следствия, директор ООО «Парк-Отель «Сямозеро», руководитель оздоровительного лагеря и еще двое сотрудников не организовали отдых надлежащим образом и не обеспечили услуг, которые были указаны в путевках.

Отмечается, что незадолго до случившегося лагерь получил заключение о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим нормативам. Следователи считают, что руководитель управления Роскомнадзора по республике и его заместитель знали, но проигнорировали многочисленные нарушения в лагере. Этим, как предполагается, они допустили наступление указанных тяжких последствий.

18 июня 2016 года дети из лагеря «Парк-отель «Сямозеро» отправились вместе с инструкторами в водный сплав. Всего в составе группы находился 51 человек, из них четверо взрослых. Когда начался шторм, два каноэ с детьми вынесло на открытую воду, а рафт с их товарищами прибило к одному из островов. Оба каноэ опрокинулись, погибли 14 детей. ФАС включила «Парк-отель «Сямозеро» в реестр недобросовестных поставщиков. В апреле 2017 года суд вынес приговор фельдшеру районной больницы, не поверившей звонку с просьбой о помощи от одного из детей. Ирине Щербаковой назначили три года лишения свободы в колонии-поселении, больницу обязали выплатить компенсацию родителям утонувших детей.