Полиция Мальдив задержала экс-президента страны

Полиция Мальдив задержала в понедельник, 5 февраля бывшего президента (с 1978-го по 2008 год) Момуна Абдул Гаюма.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя экс-главы государства.

По данным агентства, Момун Абдул Гаюм был задержан в своем доме вместе с зятем. Информация о причинах задержания не приводится.

"Большое число полицейских вокруг моей резиденции. Чтобы меня защитить или задержать? Без понятия", – написал Момун Абдул Гаюм на своей странице в Twitter незадолго до того, как Reuters сообщил о его задержании.

Президент Мальдив Абдулла Ямин Абдул Гаюм является сводным братом Момуна Абдул Гаюма.