В Дагестане снова отправили правительство в отставку

После задержаний высокопоставленных чиновников в Дагестане объявили об отставке правительства. Временно исполняющий главы республики Владимир Васильев подписал второй подобный указ за четыре месяца.

Как сказано в документе, опубликованном на официальном сайте главы республики 5 февраля, временно исполняющим обязанности премьер-министра Дагестана вместо задержанного Абдусамада Гамидова назначен Анатолий Карибов. Ранее он трудился на посту первого заместителя председателя правительства региона. Пока новый кабинет министров не будет сформирован, все члены правительства продолжат исполнять свои обязанности. Указ вступил в силу.

Напомним, 6 октября прошлого года Васильев после назначения на пост и.о. главы Дагестана уже отправлял правительство и администрацию в отставку. Тогда сообщалось, что они продолжат работу в статусе «исполняющих обязанности». В зависимости от качества выполняемой работы по каждому чиновнику будет принято конкретное решение.

Утром 5 февраля сотрудники ФСБ провели обыски у высокопоставленных чиновников Дагестана. Врио председателя правительства региона Абдусамад Гамидов, двое его заместителей Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также экс-министр образования Шахабас Шахов задержаны. Чиновников заподозрили в крупном мошенничестве с бюджетными деньгами, выделенными Дагестану для реализации социальных программ. СКР показал задержание и золотой ТТ, изъятый в ходе обыска у Гамидова.