Лавров обсудил Сирию с главой МИД Франции

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его французский коллега Жан-Ив Ле Дриан в ходе телефонного разговора 5февраля обсудили ситуацию в Сирии, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

«Обмен мнениями по международной повестке дня был сфокусирован на сирийской проблеме. С обеих сторон была отмечена безальтернативность урегулирования конфликта на основе резолюции СБ ООН № 2254», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Лавров сообщил коллеге об итогах Конгресса сирийского национального диалога и выразил признательность за направление сотрудника французского посольства на конгресс.