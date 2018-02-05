Российский военный транспортник приземлился в Турции у сирийского Идлиба

Российский военно-транспортный самолет Ан-72 (RF-72949) заметили на аэродроме Хатай в турецком районе Антакья, который граничит с сирийской провинцией Идлиб. Об этом сообщает Telegram-канал Directorate 4, отслеживающий ситуацию на Ближнем Востоке.

Отмечается, что большая часть границы между странами с сирийской стороны контролируется боевиками.

Канал связывает прибытие самолета именно в этот район Турции с инцидентом с российским штурмовиком Су-25, который был сбит в провинции Идлиб.

Штурмовик сбили 3 февраля. Ответственность за это взяла на себя террористическая группировка «Джейш ан-Наср». Было опубликовано видео сражения пилота самолета с боевиками. Майор Роман Филиппов представлен к званию Героя РФ (посмертно).