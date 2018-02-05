Легенда полиции Ратушный раздал оплеухи официанткам на Энгельса

«Фонтанка» демонстрирует видео, на котором мощный мужчина в невменяемом состоянии бьет двух официанток и бармена в пабе на проспекте Энгельса. Наше издание знает, что в связи с этим уголовное дело возбуждено, но в отношении неустановленного лица.

«Фонтанка» уверяет, что это четырежды уволенный из транспортной полиции подполковник Ратушный, в отношении которого было возбуждено уголовное дело за поборы с таксистов в Пулково. Кстати, сегодня этот старший офицер продолжает добиваться восстановления в органах.

По информации «Фонтанки», 5 февраля дознанием УМВД по Выборгскому району возбуждено уголовное дело по части второй статьи 115 УК РФ – «Побои». За этой, на первый взгляд, несерьезной новостью мы разглядел известную фигуру, о которой сообщала ровно год назад. Однако для начала можно сообщить, что само событие произошло в середине ноября 2017 года, а сегодня дело возбуждено в отношении неустановленного лица. Журналисты нашего издания это разглядели.

Во-первых, вспомним, что в январе прошлого года наше издание опубликовало статью «Заплати полиции и бери такси в Пулково», где подробно были описаны невидимые нравы нашего аэропорта и роль заместителя начальника полиции по охране общественного порядка линейного отдела подполковника Сергея Ратушного. Но в контексте этой публикации любопытно вспомнить, что за свою биографию он дважды находился под следствием (за хранение взрывчатки и грабеж), трижды был уволен, но восстанавливался и продолжал служить.

Все же в январе того года Следственным комитетом на транспорте было возбуждено очередное дело в отношении Ратушного, тогда по статье 286 УК – «Превышение должностных полномочий», на чем собственно новости закончились. Тем не менее, по данным нашего издания, и последнее дело, как говорится, умерло, а подполковник продолжает проходить сложные процедуры и восстанавливаться в Управлении МВД на транспорте по Северо-Западу.

Очередной всплеск его энергии произошел 19 ноября прошлого года, когда, разгневанный, как ему показалось, недостаточным уважением со стороны обслуживающего персонала паба O'Briens на проспекте Энгельса, Сергей Ратушный показал окружающим многое.

На представленном вам видеоролике отчетливо видно, как получают трепку две симпатичные девушки – администратор и официантка, а также в голову прилетает бармену.

«Фонтанка» предполагает, что после дебоша Сергей Ратушный убыл в неизвестном направлении на одной из своих иномарок. Это была либо Toyota Camry с номерами «О 002 ММ», либо Toyota Land Cruiser с номерами «О 002 ОО», а может быть второй Cruiser – «О 004 ОО».

Как бы то ни было, «Фонтанка» должна заметить, что Сергей Ратушный еще со времен своей службы в десанте находится в отличной спортивной форме, системно занимается единоборствами, поэтому повезло не только пивному заведению и официанткам, в частности, но и любому сотруднику ГИБДД, кто случайно не остановил его в тот вечер. Тем более, что его Land Cruiser «002» некоторым медленным петербуржцам знаком.