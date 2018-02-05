Как блондинка Андрей разбила сердце ФСО

Сотрудник спецслужбы, жертвуя честью и здоровьем в непримиримой борьбе за традиционные ценности, разворошил гнездо нетипичной любви. Тяжелая миссия для офицера - вступать в отношения с мужчинами.

К вечеру понедельника, 5 февраля, Калининский районный суд арестовал на два месяца жителя Петербурга Владислава Докучаева. Он обвиняется в вооруженном нападении на сотрудника Федеральной службы охраны. Местом драмы обозначена квартира на Учительской улице, где потчевала гостей разбивательница сердец и иллюзий Яна. На имя «Андрей» она тоже отзывается.

Когда со страницы «ВКонтакте» тебя манит ухоженная блондинка, губами червлена и бровьми союзна, устоять невозможно. И ничего зазорного нет в том, чтобы субботним вечером принять ее приглашение, тем более если девушка грустит, рассуждая:

«Почему нет такой службы, в которую можно позвонить, рассказать, что нет настроения и как все плохо, а за тобой выезжает машина и возит тебя по ночному городу под песни Маши Распутиной?»

– Есть такая служба! – могло вырваться у 35-летнего сотрудника ФСО Алексея на зов 23-летней чаровницы Яны. Как пишут в рапортах, в свободное от службы время, в гражданской одежде он, прельщенный своеобразной красотой виртуальной знакомки, помчал на свидание без цветов, но с бутылкой виски.

Была обговорена и маленькая деталь. На странице девушки в графе «семейное положение» указано: замужем за молодым человеком Владиславом Докучаевым. Яна отшутилась: это так, сетевое баловство. Тем более тот, кого указала в виртуальные мужья, хрупок, безобиден, мил, романтичен, собачек любит.

«Он сущий мальчишка, чем-то на Юру Шатунова похож», – характеризуют его знакомые.

А Алексей хоть куда. Плечами широк, статен, физподготовка отменная.

Уединились. У представителя спецслужбы не отработан до безусловного рефлекс спрашивать паспорт. А будь, могло бы и анекдотом закончиться. Вынула бы Яна синюю книжицу с золотым трезубцем, и прочел бы гость данное при рождении имя «Андрей» и вместо буквы «Ж» – «Ч», ведь мужчина на украинском – «Чоловiк». Этим паспортом пышногрудая блондинка пользовалась в поездках по России в 2016 году, когда уже вовсю, едва прикрытая и в чулках, соблазняла поклонников экзотики фотоснимками.

Но что случилось в комнате, то случилось. С романтических рельсов поезд съехал в тот момент, когда в квартире появился сетевой супруг. Завязался между мужчинами кухонный разговор. Он фальши не терпит, и вряд ли у молодого человека была хоть одна причина не затрагивать тему сексуальной девиации, смены пола и трансгендерности. Потенциальная энергия вербальной ссоры преобразовалась в кинетическую. На жесткость Алексеевых кулаков Владислав отреагировал остротой взятого со стола ножа.

С прорезью в животе гость, прихватив недопитую бутылку и обувшись, вышел на улицу. Ему стало плохо.

По данным «Фонтанки», скорая забрала Алексея от 18-го дома по Учительской улице в двенадцатом часу ночи субботы, 3 февраля. В городской больнице № 3 осмотр показал проникающую рану. Состояние пациента оценивалось как тяжелое, и при экспресс-опросе, необходимом для анамнеза, он успел сказать, что получил от неизвестного удар ножом.

Квартира на Учительской, тем временем, кое-как приводилась в порядок. Скрываться Владиславу было разве что в родной Архангельск, но делать этого он не стал. Был задержан. Обвинение ему предъявили по статье 111 часть 2 УК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». По ней, в том числе, квалифицируются преступления «в отношении лица в связи с осуществлением служебной деятельности». Так что, вполне может быть, страдания зачтутся как выполнение ответственного задания.

Интересы Докучаева представляет адвокат Сергей Замалеев. «Фонтанка» пообщалась с ним. Защитник не стал опровергать версию, что Владислав вынужден был обороняться от сотрудника ФСО.

Судья Калининского райсуда Дмитрий Сивенков к вечеру 5 февраля удовлетворил ходатайство следствия.

«Докучаеву избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком до 3 апреля 2018 года», – сообщили «Фонтанке» в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Разбивательница мужских иллюзий с большой долей вероятности покинет Россию. Яна не трудоустроена, видом на жительство похвастать не может, о гражданстве тоже не просила.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»