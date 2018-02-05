Сборная Канады на Олимпиаде будет петь гендерно нейтральный гимн

Канадские спортсмены в южнокорейском Пхенчхане впервые исполнят обновленный вариант национального гимна, исключающий притеснение по гендерному признаку. Об этом 5 февраля пишет Sports.ru.

Как сообщает Сенат Канады на официальной странице в Twitter, 1 февраля верхняя палата парламента одобрили законопроект о внесении изменений в англоязычную версию гимна «O Canada». Согласно поправкам, в строчке «True patriot love in all thy sons command» («Истинная патриотическая любовь во всех твоих сыновьях») слова «thy sons» («сыновьях») будут заменены на «of us» («нас»).

Для вступления в силу закона его должна подписать генерал-губернатор Канады Жюли Пейетт. Несмотря на то, что документ все ещё ожидает подписи, сборная страны на Олимпийских играх, которые пройдут с 9 по 25 февраля, будет петь новый текст, пишет Sports.ru.

Гимн «O Canada» был сочинен на французском языке в 1880 году. В 1908 году появилась английская версия, но официальный статус она получила только в 1980 году. До этого использовался гимн Великобритании «Боже, храни королеву». Текст французской вариации остается неизменным, поскольку в нем нет различий по гендерному признаку.