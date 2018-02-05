В Петербурге арестована мать по подозрению в убийстве своего 11-летнего сына

Спустя 10 дней после заявления отца об исчезновении на Витебском проспекте 11-летнего Салмона Мадумарова, Московский районный суд арестовал мать ребенка вместе с его же родственником. «Фонтанка» выяснила, что впервые Следственный комитет Петербурга формально обвиняет фигурантов в убийстве, подозревая, что фактически мальчик жив.

По информации «Фонтанки», к девяти вечера 5 февраля Московский районный суд удовлетворил ходатайство Следственного комитета, арестовав 39-летнюю гражданку Киргизии Мунавар Назарову. Вместе с ней арестован и ее 20-летний зять.

По данным «Фонтанки», уголовное дело по убийству было недавно возбуждено в Следственном комитете Московского района после исчезновения вечером 26 января на Витебском проспекте 11-летнего Салмона Мадумарова.

Как стало известно «Фонтанке», несмотря на тяжесть обвинения, в самом факте смерти ребенка есть серьезные сомнения даже у следователя. Так, оперативники «заказного» отдела Управления уголовного розыска ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, которые были подключены к поиску, пока не обнаружили следов ребенка – ни живого, ни мертвого. Тем не менее, в материалах уголовного дела есть признание родственника пропавшего мальчика, где он рассказывает, кто и почему его похитил.

Как стало известно «Фонтанке», между участниками оперативно-следственной группы и самой уже арестованной матерью шли долгие переговоры, беседы и допрос, во время которых ей неоднократно объяснялось, что если она расскажет, куда спрятала сына, а он, соответственно, окажется невредимый, то ответственность с нее снимется. Однако, женщина категорически отрицает собранные полицейскими факты.

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