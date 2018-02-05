Хорватия хочет вернуть Украине четыре сломанных истребителя МиГ-21

Хорватия планирует вернуть Украине четыре неисправных истребителя МиГ-21 и потребует от Минобороны Украины заменить их исправными самолетами.

Об этом 5 февраля сообщает RNS со ссылокой на источники издания Jutarnji List в хорватском оборонном ведомстве. При этом военные страны собираются потребовать от Украины предоставить государственную гарантию для этих четырех самолетов.

Согласно договору, украинская сторона должна была передать Хорватии пять модернизированных МиГ-21, которые должны были прослужить до 2023 года, однако они вышли из строя уже в 2016 году: у самолетов начало течь масло, отказали бортовые навигационные системы.

Украина и Хорватия подписали контракт на покупку и модернизацию самолетов в июле 2013 года, согласно которому «Укрспецэкспорт» получил около $15 млн на модернизацию Миг-21 и поставку дополнительных пяти самолетов. 12 фронтовых истребителей были переданы Хорватии в 2015 году, однако пять из них в скором времени были выведены из эксплуатации по техническим причинам.

В марте 2016 года военная полиция Хорватии начала проверку в связи с модернизацией МиГ-21 на Украине. Минобороны Хорватии подозревалось во взяточничестве в связи с проведенной модернизацией. Следствие установило, что поставленные самолеты непригодны к эксплуатации, а также не соответствуют технической документации.