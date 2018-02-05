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05.02.2018 21:30

«Фонтанка» за 60 секунд — 5 февраля

Погибший в Сирии летчик получал чуть больше 100 тысяч рублей в месяц. И в случае попадания в плен он не смог бы скрыть свою настоящую профессию. Объясняем, как Минобороны сделало общедоступными персональные данные наших военных.

Бизнесмен Евгений Чичваркин, который после утраты «Евросети» торгует элитным коньячком в Англии, уличает кандидата в президенты Бориса Титова во лжи. Кандидат Титов выдумал свой список «просящихся на родину» беглых олигархов.

Курьера из службы доставки привлекли за перевозку «подарка», в котором оказались наркотики. Таких потенциальных попаданцев в Петербурге больше пяти тысяч.

Петербургские депутаты написали то, не знаю что, и приняли это за закон. А на кону между прочим 30 млрд рублей инвестиций, которые по этой цидуле предстоит распределять.

Торговый центр на Стародеревенской пережил второе рождение. Он как бы сам себя построил заново. Теперь этот волшебный вжух изучает следствие Приморского района.

«Квартирку у меня хотят отнять», – заныл рэпер Гнойный, он же Соня Мармеладова, он же Бутер Бродский, он же Слава КПСС. «Фонтанка» искренне решила помочь бедняжке. Но Слава только прикидывался терпилой.

Когда вопрос «ваши документики?» звучит почти как «кошелек или жизнь». В Адмиралтейском районе сотрудники ППС настолько не уверены в себе, что боятся подойти, не показав перед этим пушку.

О пушках побольше. Как санкции мешают нам делать то, что делает любая цивилизованная страна – торговать оружием? Обясняет член Общественного совета при Министерстве обороны Руслан Пухов.

В Петербурге весь день пробки в 9 баллов – и повезло тем, кто доехал, куда планировал. Но и это еще не все. Москва с нами еще поделится своим счастьем на этой неделе. Готовьте лопаты и собачьи упряжки

Что в такую погоду лучше всего делать? Правильно, накрыться пледом, заварить какао и смотреть годные сериалы для умных. Новый сезон «Родины», неожиданный ремейк «Майора», драма про теракт 11 сентября.

 


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02.02.2018 12:35
Герои сказок оживают в дополненной реальности «Галамагии»
Современные технологии двигаются «семимильными шагами». Эффекты дополненной реальности становятся все более доступными. Сеть магазинов «Галамарт» выпустила для себя и партнеров компании эксклюзивный календарь на 2018 год
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01.02.2018 19:00
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