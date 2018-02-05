МИД РФ ответил госсекретарю США Тиллерсону

В министерстве иностранных дел России 5 февраля прокомментировали слова госсекретаря США Рекса Тиллерсона, выразившего беспокойство ростом влияния России в странах Латинской Америки.

«Наша политика в отношении Латинской Америки открыта, не идеологизирована, не имеет скрытой повестки дня и не направлена против кого-либо. Это – самоценное направление международной деятельности нашей страны», — говорится в тексте официального сообщения.

В ведомстве также указали на то, что уважение суверенного равенства государств является важной частью демократии и процитировали слова Симона Боливара о праве государств выбирать «тот или иной государственный строй».

«Главный посыл его речи заключался в том, что для Вашингтона сохраняет свою актуальность «доктрина Монро», которой совсем скоро – в 2023 г. – исполнится 200 лет. За долгие годы мир изменился, но принцип «Америка для американцев», оказывается, еще жив», — подчеркнули в министерстве.

В ведомстве отметили, что для России «важна Латинская Америка сильная, экономически устойчивая и политически «единая в ее разнообразии».

Ранее Тиллерсон выразил обеспокоенность ростом влияния России в Латинской Америке.