Задержанные в Петербурге после перестрелки с полицией против ареста не возражали

Фигуранты уголовного дела о разбойном нападении на ювелирный арестованы на два месяца. Но место в СИЗО пока пустует – полученные в перестрелке ранения в Александровской больнице ещё не залечили.

Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга, заседание по мере пресечения Валерию Мельникову и Мутаю Абдулвагабову 5 февраля прошло в городской Александровской больнице. Октябрьский районный суд по ходатайству следствия арестовал обоих до 31 марта. Возражений со стороны подозреваемых не последовало. Уголовное дело возбуждено по статьям об особо крупном разбое и о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

По версии следствия, 37-летний Абдулвагабов из Дагестана и 45-летний Мельников из Грузии в компании неустановленного лица ворвались в ювелирный салон «Адамас», направили на персонал пистолеты и ушли с имуществом на общую сумму, «многократно превышающую миллион рублей», которой «распорядились по своему усмотрению». Кроме того, обоим вменяют стрельбу по служебному автомобилю.

По информации «Фонтанки», в салоне автомобиля «Опель Вектра», на котором налетчики уехали из ювелирного на проспекте Большевиков, достали 250 планшетов с украшениями на сумму в 60 миллионов. Их задержанию предшествовала погоня со стрельбой. Огнестрельное ранение в голень получил 31-летний старший сержант полиции Красногвардейского района. Абдулвагабову прострелили грудь и поясничную область, Мельникову – плечо и локоть. Третий налетчик сбежал.