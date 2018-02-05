Полиция не нашла клевету в вытоптанном на снегу слове «Воры»

Десятидневная попытка полицейских взять след злоумышленников, которые вытоптали перед Казанским кремлем слово «Воры», зашла в тупик. Вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по статье «Клевета».

Как сообщает вечером 5 февраля глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков со ссылкой на местные СМИ, полиция сочла завершенной проверку обстоятельств, связанных с появлением на снежном склоне Казанского кремля адресованного неизвестно кому слова «Воры». Оно запомнилось местным жителям не столько своим появлением, сколько старательностью правоохранителей описать способ совершения предполагаемого преступления:

«В ходе осмотра места происшествия установлено, что буквы выполнены путем хождения по снегу обувью. В связи с тем, что следы обуви на момент осмотра были заметены снегом, изъять их не представилось возможным».

Снегопад 23 января, таким образом, лишил полицию инструментария. Ни образцы подошв ни взять, ни собаку по следу пустить. В прицел уличного видеонаблюдения «топтуны» тоже не попали. Ближайшая камера установлена на отдалении от Кремля, у стадиона.

Очевидцы также отметили старательность полицейских по уничтожению надписи. Группа сотрудников при поддержке коммунальщиков старательно зачищала (после осмотра места происшествия) склон, чтобы не было ни малейшей возможности разобрать слово. Не исключено, повышенные меры борьбы были связаны с визитом Владимира Путина в Татарстан.

Проверка проводилась по факту возможной клеветы (статья 128.1 УК). Это дело частного обвинения, и еще остается вероятность, что кто-нибудь, приняв оскорбление в свой адрес, в индивидуальном порядке обратится за защитой своих интересов.