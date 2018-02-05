Непогода в Москве отменила два петербургских рейса
Снегопад в столичном регионе продолжает задерживать вылеты в московских авиаузлах. Интенсивность осадков идет на спад, но больше тридцати рейсов «Аэрофлота» в ближайшие два дня отменили.
Как сообщили «Фонтанке» в авиакомпании, 6 февраля в 05:15 утра из Пулково в столицу не вылетит рейс SU035. Отменен также SU020, который должен был отправиться в Петербург из Москвы в три часа дня. Всего «Аэрофлот» убрал из расписания тридцать рейсов во вторник и ещё два в среду, 7 февраля. Вылет был назначен из Шереметьево.
«Прибывшие в аэропорт будут переоформлены на последующие рейсы и обеспечены всем необходимым в соответствии с Федеральными авиационными правилами и согласно стандартам Аэрофлота», – уточнили в авиакомпании.
Сегодня, 5 февраля, петербургский аэропорт принял больше тридцати пяти воздушных судов из Москвы. Приземлиться вовремя смогли 15. Остальные самолеты запаздывали в среднем на час-полтора. Сбои в расписании также были и у зеркальных рейсов. В Пулково объяснили, что аэропорт работает штатно, но в столице не могут принять воздушные суда.
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Справка:
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