В Никольском саду старые вязы рубят - жители волнуются

Жители Адмиралтейского района, гуляющие в Никольском саду возле одноименного собора, сообщают, что 5 февраля с утра там началась вырубка старых деревьев. Как собор, так и сад находятся под охраной КГИОП; порубочный билет, по словам жителей, им предъявили, «помахав папкой» в воздухе. Горожане говорят, что летом сухих деревьев в саду не замечали, однако, по словам работников СПб ГУСПП "Адмиралтейское", вырубке подлежат десять деревьев.

Сегодня срубили уже пять. Причем жители говорят, что «крестиком» помечены еще девять стволов, а значит, вырубят не десять деревьев, а 14. «Фактически половина сада перестанет существовать», – написала в редакцию петербурженка Вера.

В комитете по благоустройству, который выдает порубочные билеты, сообщили, что, действительно, было выдано разрешение на вырубку десяти старых вязов. Но крестики, как заявили в комитете, на деревьях, идущих под вырубку, не ставят. По крайней мере, этого не делают работники ГУСПП, добавили там.

Весной на месте больных деревьев высадят молодые саженцы, говорят в комитете. Деревья были предварительно обследованы комиссией, в состав которой входят не только специалисты в области зеленых насаждений, но и представители КГИОП. Комиссия пришла к выводу, что деревья по сути мертвы и при ветре могут представлять угрозу для посетителей сада.

Садовники стараются проводить вырубку в зимнее время, когда газоны укрыты снежной подушкой, которая защищает их от повреждения при проезде техники. На месте вырубленных вязов весной высадят саженцы дуба и рябины дуболистной.