В Никольском саду старые вязы рубят - жители волнуются
Жители Адмиралтейского района, гуляющие в Никольском саду возле одноименного собора, сообщают, что 5 февраля с утра там началась вырубка старых деревьев. Как собор, так и сад находятся под охраной КГИОП; порубочный билет, по словам жителей, им предъявили, «помахав папкой» в воздухе. Горожане говорят, что летом сухих деревьев в саду не замечали, однако, по словам работников СПб ГУСПП "Адмиралтейское", вырубке подлежат десять деревьев.
Сегодня срубили уже пять. Причем жители говорят, что «крестиком» помечены еще девять стволов, а значит, вырубят не десять деревьев, а 14. «Фактически половина сада перестанет существовать», – написала в редакцию петербурженка Вера.
В комитете по благоустройству, который выдает порубочные билеты, сообщили, что, действительно, было выдано разрешение на вырубку десяти старых вязов. Но крестики, как заявили в комитете, на деревьях, идущих под вырубку, не ставят. По крайней мере, этого не делают работники ГУСПП, добавили там.
Весной на месте больных деревьев высадят молодые саженцы, говорят в комитете. Деревья были предварительно обследованы комиссией, в состав которой входят не только специалисты в области зеленых насаждений, но и представители КГИОП. Комиссия пришла к выводу, что деревья по сути мертвы и при ветре могут представлять угрозу для посетителей сада.
Садовники стараются проводить вырубку в зимнее время, когда газоны укрыты снежной подушкой, которая защищает их от повреждения при проезде техники. На месте вырубленных вязов весной высадят саженцы дуба и рябины дуболистной.
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Справка:
Всего в Никольском саду растут около 300 деревьев разных видов. Однако их не миновал, к сожалению, свирепствующий в городе графиоз ильмовых — эта голландская болезнь деревьев впервые зарегистрирована во Франции в 1918 году, а на территории СССР была обнаружена в 1935 году. Первые признаки появления голландской болезни в Санкт-Петербурге отмечены в 2005 году. При контакте корней здоровых и больных деревьев возбудитель переходит с пораженного дерева на соседние. Графиоз приводит к гибели вязов – при остром течении болезни крона усыхает в течении одного сезона, при хроническом - ветка за веткой в течение нескольких лет. Эффективных мер лечения голландской болезни не существует, поэтому по результатам обследования производят снос зараженных болезнью вязов и взамен делают компенсационные посадки.