Евгений Чичваркин: Не знаю ни одного человека, который просил бы Титова о возвращении в Россию

Целая группа российских бизнесменов, скрывшихся когда-то в Великобритании от уголовного преследования в России, теперь мечтают вернуться на родину, но боятся. Их списки, по словам кандидата в президенты Бориса Титова, уже переданы президенту действующему.

Федеральные СМИ сообщают об этом со ссылкой на бизнес-омбудсмена Бориса Титова, который встретился с эмигрантами, осевшими в Лондоне. В списках Титова, как он сам, по информации «Вестей», рассказал журналистам в Лондоне, будто бы «более десятка» имён предпринимателей. Когда-то эти люди были фигурантами уголовных дел, но «успели уехать и не попали в СИЗО». Теперь они тоскуют по родине, но боятся, что вернутся – и преследование продолжится. Борис Титов намерен просить президента Путина, чтобы уголовные дела в отношении несчастных были пересмотрены. Для удобства таких тоскующих в шести странах Европы, не только в Великобритании, открыты специальные пункты. Там у них собирают заявки на возвращение.

«Фонтанка» поговорила с одним из наиболее известных предпринимателей-эмигрантов – экс-совладельцем и сооснователем салонов сотовой связи «Евросеть» Евгением Чичваркиным.

- Евгений, вы, я знаю, встречались в Лондоне на днях с Борисом Титовым. Вы просили его помочь с возвращением в Россию? Вы хотите вернуться?

– Я действительно встречался с Титовым в Лондоне. И я действительно хочу вернуться в Россию. Только Титова я ни о чём подобном не просил. Возвращаться сейчас я абсолютно не планирую.

- Почему? Если вы хотите вернуться, вам, наверное, в Англии-то плохо?

– Мне здесь как раз очень хорошо. Я просто хотел бы жить и работать в родной стране, но не могу, пока ситуация не изменится. Поэтому Титова при встрече я просил ни в какие списки меня не включать.

- А что это за специальные пункты в Лондоне, куда будто бы приходят бывшие российские предприниматели, желающие вернуться на родину?

– Таких пунктов не существует. Это выдумка.

- Но списки-то, как я понимаю, существуют? Кто-то из ваших знакомых предпринимателей просил Титова похлопотать о возвращении?

– Я таких списков не видел. Я вообще не знаю ни одного человека, который просил бы Титова о внесении в такие списки или хотя бы намеревался попросить. Ни од-но-го не знаю. Я даже готов предположить, что таких людей просто нет.

- Вы ведь и раньше встречались с Борисом Титовым?

– Конечно, мы раньше в одной партии были.

- Нет, я имею в виду – уже в эмиграции.

– Встречался. В 2009 и 2010 годах, когда меня травили в России, Борис от моего имени обращался к Путину. И за это я ему очень благодарен.

- Вот видите. И уголовное дело было прекращено.

– Мы не знаем, по какой причине оно было прекращено. И я не возьмусь утверждать, что помогло именно обращение Бориса к Путину.

- Так или иначе, уголовного дела давно не существует, вы не в розыске. Почему бы вам не вернуться теперь?

– Потому что я хочу заниматься бизнесом, не платя взяток. И не становясь субъектом каких-то абсурдных ограничений. В России, безусловно, будет происходить именно это.

- Ну откуда вам знать, вы же давно не были в России. Может быть, у вас устаревшая информация?

– Есть социальные сети. Ещё осталась независимая пресса. И условно независимая, так я называю издания, которые поменяли владельцев, но там сохранились вменяемые журналисты. Я читаю аналитику, статистику, читаю экономистов. Разных – в том числе и либерального толка. Читаю на русском языке тех, кому доверяю. Слежу за акциями российских компаний на Лондонской и Нью-Йоркской биржах, за курсами, за ценами на нефть. Мои друзья приезжают в Великобританию и рассказывают. У меня есть покупатели в России. И, наконец, мой папа там живёт. Может быть, у меня не стопроцентная картина, но мне кажется, что всех этих источников достаточно, чтобы составить достаточно объективную картину происходящего в России.

- Если бы вы вдруг всё-таки вернулись сейчас в Россию, вы бы занялись прежним бизнесом?

– Ни в коем случае! Мне интересен большой инфраструктурный этнотуристический проект.

- Российское гражданство у вас остаётся, вы, видимо, голосовать на выборах пойдёте в посольство?

– Я пойду, но для того, чтобы забрасывать гнилыми помидорами всех, кто захочет голосовать.

Справка: Евгений Чичваркин в 2009 году стал фигурантом уголовного дела о похищении человека. Перед этим в «Евросети» шли обыски по делу об исчезновении экспедитора, якобы укравшего партию сотовых телефонов. Чичваркину вместе с партнёром пришлось согласиться на продажу компании. Дальше, по его словам, правоохранители потребовали у него «комиссионные» с вырученной суммы, он отказался платить и уехал из страны, а вдогонку ему было предъявлено обвинение в похищении того самого экспедитора. В Лондоне Чичваркин занялся бизнесом, связанным с торговлей вином. Тем временем в Москве погибла его мать: по официальной версии, в которую бизнесмен не верит, упала у себя в квартире и ударилась головой об угол стола.

Беседовала Ирина Тумакова, «Фонтанка.ру»