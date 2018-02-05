Путин ратифицировал включение подразделений ВС Южной Осетии в российскую армию
Президент России Владимир Путин ратифицировал соглашение между Россией и Южной Осетией о порядке включения отдельных подразделений республики в состав Вооруженных сил России, сообщается на официальном портале правовой информации 5 февраля.
«Ратифицировать соглашение между Российской Федерацией и республикой Южная Осетия о порядке вхождения отдельных подразделений вооруженных сил республики Южная Осетия в состав Вооруженных Сил Российской Федерации, подписанное в городе Москве 31 марта 2017 года», — говорится в тексте документа.