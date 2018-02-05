Путин ратифицировал включение подразделений ВС Южной Осетии в российскую армию

Квартиру RBI можно купить в ипотеку под 6% при рождении второго ребенка

На квартиры в домах RBI и «Северного города» с января 2018 г. можно оформить ипотеку с господдержкой по льготной ставке – 6% годовых. Такая ставка доступна семьям, в которых с 1 января 2018 г. родился второй или третий ребенок