Минобороны раскрыло зарплаты военных вероятному противнику

Представленный к званию Героя России, до последнего отстреливавшийся боевой летчик Роман Филипов зарабатывал меньше, чем «солдаты удачи». Теперь эта информация доступна, благодаря высоким технологиям Минобороны.

Официальный интернет-сайт министерства обороны России бьет стандарты открытости. Зная дату рождения военнослужащего и его личный номер, любой пользователь Сети получает доступ к сведениям о его денежном довольствии, должностном положении, месте и характере службы. Протестировав сервис, «Фонтанка» узнала, сколько получают наши летчики в Сирии.

«Каждый военнопленный при его допросе обязан сообщить только свои фамилию, имя и звание, дату рождения и личный номер или, за неимением такового, другую равноценную информацию», – статья 17 Женевской конвенции от 12 августа 1949 года об обращении с военнопленными.

Благодаря мудрой организации официального сайта министерства обороны России этих данных может быть достаточно, чтобы враг смог узнать всю историю службы пленного российского военного, его должностное положение, характер выполняемых задач и материальное положение с точностью до рубля.

Компьютеризация сыграла злую шутку, выяснила «Фонтанка». Наверняка, хотели как лучше. На официальном сайте министерства обороны есть ссылка на «Личный кабинет» https://cabinet.mil.ru/, в котором военнослужащие и гражданские сотрудники могут в режиме онлайн получить свои расчетные листки за любой период времени.

Способа войти два. Один – с помощью регистрации, с указанием логина и пароля, которые пользователь формирует самостоятельно, и может изменять.

Второй способ – вход без регистрации. Для этого достаточно ввести личный номер военнослужащего (или номер СНИЛС гражданского сотрудника) и дату рождения.

Что такое личный номер, объясняется на том же сайте Минобороны: «Личный условный номер, присваиваемый офицерам ВС РФ одновременно с присвоением первого офицер. звания для их персонального учёта. Л.н. состоит из загл. буквы рус. алфавита и шестизначного числа (напр., И-229669) на металлич. жетоне установл. образца».

Металлический жетон с личным номером офицер обязан иметь при себе постоянно. Личный номер, так же, как и дата рождения, указан в удостоверении личности. Если и жетон, и удостоверение потеряны, офицер в случае попадания в плен обязан сообщить эти данные противнику, чтобы рассчитывать на статус военнопленного.

Вероятный противник, имеющий доступ в Интернет, заходит по известному адресу, вводит указанные данные и получает доступ к финансовой истории военнослужащего. По данным расчетных листков можно узнать как размер полученных сумм, так и подробности службы. В графе «Вид начисления» указаны не только размеры оклада по должности и званию, но и многочисленные надбавки. Например, за особые условия военной службы, за службу на Крайнем Севере или в пустынных и горных районах, за выполнение задач, связанных с риском для жизни, специальные выплаты, установленные для летных экипажей, для спецназа, для подводников и некоторых других категорий военнослужащих.

На том же сайте Минобороны по личному номеру можно узнать о жилищных условиях военнослужащего, проверить, включен ли офицер в единый реестр военнослужащих, принятых на учёт нуждающихся в жилых помещениях http://dom.mil.ru/dom/lk.htm. Можно заказать справку 2-НДФЛ на любой адрес электронной почты. Вероятно, есть и другие возможности, нами не замеченные.

Например, 5 февраля любой может узнать, сколько получают за свою службу российские летчики в Сирии, вылетающие на боевые задания. В сети появились фото документов погибшего майора Романа Филипова, пилота СУ-25, сбитого при выполнении боевого задания 3 февраля над Идлибом. В документах ясно виден его личный номер. Дату рождения летчика блогеры установили по странице в социальной сети.

Если ввести данные в предложенную сайтом Минобороны форму, то можно узнать, что в среднем в месяц летчик в звании майора получает на руки немногим более 100 тысяч рублей. Выплата за декабрь оказалась больше – 249,5 тысяч рублей, но это с учетом дополнительного материального стимулирования в 140 тысяч рублей, а такое стимулирование, согласно приказу министра, может выплачиваться один раз в год. То есть заслуженный майор, если верить расчетному листку на официальном сайте, получает в Сирии меньше, чем рядовой боец частной военной компании.

Новые возможности сайта Минобороны, мягко говоря, создают проблемы нашим военнослужащим и дают уникальные бонусы врагу, говорят эксперты «Фонтанки». Пленный лётчик, теперь не сможет замаскироваться под тыловика или пехотинца. «Во время конфликта во Вьетнаме американское командование рекомендовало сбитым пилотам маскироваться под пехотинцев. Пленный лётчик будет подвергнут унижениям и пыткам с большей вероятностью, чем Ванька-взводный, так как наносит противнику больший ущерб», – поясняют они свою мысль.

Российское Минобороны лишило своих офицеров возможности скрыть настоящую профессию при попадании в плен. Вражеский офицер, ведущий допрос, знаком с открытым приказом министра обороны о надбавках различным категориям военнослужащих, и легко сможет вывести военнопленного на чистую воду.

Самолет СУ-25 воздушно-космических сил России, пилотируемый летчиком майором Романом Николаевичем Филиповым, был сбит при выполнении боевого задания в районе провинции Идлиб Сирийской арабской республики 3 февраля 2018 года. Сбит с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса, предположительно, боевиками группировки «Хайат Тахрир аш-Шам».

После попадания ракеты в двигатель и потери самолетом управления майор Филипов выпрыгнул с парашютом. На земле он принял бой, отстреливаясь из пистолета Стечкина. Будучи окружен боевиками, подорвал себя гранатой. На одном из видео, размещенных в Сети, виден взрыв и слышны слова: «Это вам за пацанов!».

Майор Роман Николаевич Филипов посмертно представлен к званию Героя России.

Денис Коротков, «Фонтанка.ру»