Фигурант дела о хищениях на «Адмиралтейских верфях» найден мертвым

В Петербурге найден мертвым бизнесмен, обвиненный в хищении 100 млн рублей при исполнении контракта Минобороны на подлодки проекта «Варшавянка». Дело в отношении директора компании «Новит Про» Валерия Пшеничного может быть прекращено.

Как стало известно «Фонтанке», днем 5 февраля определенный в четырехместную камеру следственного изолятора № 4 на улице Академика Лебедева Пшеничный остался в одиночестве. Двух его соседей, тоже фигурантов дел о мошенничестве, отправили в суд и на следственные действия. Третьего, около 15.30, спустили в следственный кабинет на свидание к адвокату. После часовой встречи с защитником арестант поднялся в камеру. 56-летний Пшеничный не подавал признаков жизни.

Бизнесмен был помещен в СИЗО 18 января по ходатайству Главного следственного управления ГУ МВД Петербурга и области. Следствие считало его причастным к хищению средств Минобороны, выделенных на создание трехмерных моделей подлодок проекта «Варшавянка». Контракт был заключен с «Адмиралтейскими верфями». «Новит Про» значился исполнителем работ, деньги компании переводил завод. По этому же делу 18-го арестован заместитель главного инженера верфей Глеб Емельченков. Мера пресечения ему и Пшеничному действовала до 15 марта.

По данным «Фонтанки», за две недели пребывания бизнесмена в камере соседи не замечали за ним желания расстаться с жизнью.