На Васильевском эвакуировали Subway

Ужин в ресторане быстрого питания на Васильевском острове в Петербурге испортила рассеянность одного из посетителей. Теперь за своей сумкой ему предстоит ехать в полицию.

Как сообщили «Фонтанке» читатели, 5 февраля в начале седьмого вечера в Subway на Кадетской линии, 7/2, заметили одинокую сумку. Персонал быстро окрестил вещь бесхозной и решил не рисковать: к находке вызвали полицию. Посетителям пришлось оторваться от сэндвичей и покинуть заведение. Впрочем, ненадолго. В самом ресторане рассказали, что зал пустовал не больше получаса.

Сумку проверили и признали безопасной. Хозяин за это время об оставленной собственности не вспомнил, и полицейские увезли причину переполоха с собой.