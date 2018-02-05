Жительницы Петербурга назвали лучший подарок мужчине на 14 февраля

По данным опроса посетительниц тренинг-центра «СЕКС.РФ», проведенного в январе 2018 года, более 65% опрошенных собираются отмечать 14 февраля с любимым в постели, посвятив друг-другу ночь любви с новыми сексуальными экспериментами.

22% хотят провести этот вечер в ресторане или кино. Остальные выбирают практичные подарки (10%) или вовсе пока еще не определились с празднованием Дня влюбленных (3%).

«День святого Валентина — праздник только для двоих. Это день, когда нужно дарить партнеру максимум удовольствия. Здесь не подойдут обыкновенные подарки вроде новой рубашки или галстука. Нужно проявить сексуальную фантазию. Ваш мужчина давно хотел, чтобы вы овладели практикой глубокого горлового или долгое время просил вас попробовать анальный секс? Пришло время показать, чему вы научились. Профессиональные психологи и сексологи нашего центра помогут девушкам овладеть всеми важными техниками и привнести в свою интимную жизнь новые эмоции», — рассказывает Ирина Усанина, исполнительный директор «СЕКС.РФ».

И правда, согласно другому опросу «СЕКС.РФ», проведенному среди мужчин, 85% респондентов хотели бы получить от своей возлюбленной интимный подарок, а не романтические фотографии в рамочках с сердечками или духи. Мужчины тоже хотят получать нежность, ласку и внимание в этот праздник.

Если вы еще не выбрали подарок для своего мужчины на 14 февраля, ознакомьтесь с тренингами на сайте «СЕКС.РФ».

О тренинг-центре «СЕКС.РФ»

Международная сеть «Тренинг-центр «СЕКС.РФ» — лидер среди учреждений, специализирующихся на обучении техникам секса. Первый тренинг-центр сети был открыт весной 2012 года в Москве. Сегодня центры «СЕКС.РФ» работают центры в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде.

Адрес: Дмитровский переулок, 13, метро «Владимирская» и «Достоевская»

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