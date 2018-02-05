Служба доставки уголовных дел

Петербургская студентка, работая курьером в официальной службе доставки, получила уголовное дело за перевозку сильнодействующих веществ. Отправителя и получателя оперативная разработка обошла стороной.

С помощью курьерской службы, принимающей заказы от любого желающего, неизвестный переслал «подарок» со станции метро «Проспект Просвещения» на площадь Льва Толстого. Повезла его 26-летняя студентка Даша Михайлова. В конечном пункте кроме получателя «Славика» ее ждали оперативники по борьбе с наркотиками. К началу февраля дознание Петроградского района размышляет, как выйти из ситуации.

Дело о незаконном обороте сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта (статья 234 УК) появилось в дознании Петроградского района после задержании студентки Дарьи Михайловой, подозреваемой в сбыте десяти ампул запрещенного гормонального препарата за полторы тысячи рублей. Задержали ее в кафе на проверочной закупке.

Как рассказал «Фонтанке» защитник Михайловой Антон Кобит, утром 22 сентября девушка действительно перевозила коробку со станции метро «Проспект Просвещения» в медцентр на Петроградской стороне. Отправитель передал ей «подарок для Славика».

Заказ на доставку появился в приложении «Достависта» около 11 утра, до полудня его надо было забрать и отвезти в дом №2 на площади Льва Толстого. Зарегистрированная в приложении в качестве курьера Михайлова была неподалеку, у нее было свободное время. Суть приложения такова, что для оформления заказа достаточно подать заявку, сообщить время и место доставки. Нет необходимости регистрироваться и как-то подтверждать свою личность, также необязательно рассказывать о том, что именно надо доставить. Указывается лишь одна из предлагаемых категорий — документы, продукты, цветы, торт или подарок.

Заказ у «Проспекта Просвещения» девушке, по её словам, передал спортивного вида мужчина, по виду – пауэрлифтер. Доставку он оплатил, услуга обошлась в 350 рублей, часть из которых – зарплата Михайловой, а другая – процент «Достависты». Небольшая запечатанная скотчем коробка вызвала у неё вопросы, но заказчик убедительно потряс «подарком», мол, ничего взрывоопасного. Полностью сомнения Михайловой этот жест не развеял, и она обратилась к службе безопасности метро. Коробку пропустили через рентген. Сотрудники успокоили девушку: «В ней какие-то склянки».

«Славик» немного опаздывал, ждать его курьер пошла в соседнее кафе. Он подошёл минут через десять, забрал коробку, сунул девушке полторы тысячи. Как уверяет Михайлова, от денег она отказывалась, заказ уже был оплачен, да и сумма значительно превышала её средний заработок за исполнение одного заказа. «Славик» настаивал, сунул деньги в руку и спешно ушел. Секундный ступор девушки развеяли двое. К ней обратились по имени и уточнили, она ли передала «Славику» коробку.

«Вы задержаны за распространение запрещённых лекарственных препаратов», – объявили ей.

В отделе студентка провела ночь, была отдактилоскопирована, сдала анализ на содержание запрещённых веществ. Один из сопровождавших её в машине объяснил, что искали того самого «пауэрлифтера», который отдал ей коробку, но поездки по району результатов не дали, а вот тот факт, что до выполнения заказа Михайлова с заказчиком знакома не была, ещё надо проверить. Из отдела она уехала подозреваемой, ограниченной подпиской о невыезде.

Пока вещества проходили экспертизу, на запрос защитника ответили из «Достависты». Служба заказа не только подтвердила, что девушка действительно зарегистрирована в системе как курьер и выполняла заказ по описанному маршруту, но и уточнила, что по инструкциям она не имела права проверять содержимое коробки.

В полицию Петроградского района отправилось ходатайство адвоката о прекращении уголовного преследования Михайловой.

«Ответ работодателя на мой запрос говорит о непричастности моей подзащитной к преступлению. Дознание с моими доводами согласилось, документ о прекращении ждем в ближайшее время», – добавил Кобит.

На сегодняшний день в Петербурге в приложении «Достависты» зарегистрировались уже 5335 курьеров, которые, по данным с сайта компании, перевезли более 55 тысяч различных коробок, конвертов и прочих «подарков».

Надежда Байкова,

«Фонтанка.ру»