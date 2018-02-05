Путин наградил орденом губернатора Петербурга

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко отмечен орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации 5 февраля.

В документе говорится, что губернатор удостоен награды за большой вклад в социально-экономическое развитие Санкт-Петербурга и многолетнюю добросовестную работу. Президент России подписал указ 1 февраля.

Ранее заслуги Георгия Полтавченко отметили американцы. Минфин США внес его в так называемый «Кремлевский доклад», обнародованный 29 января. Соседями градоначальника стали чиновники, олигархи, ближайшее окружение Путина и госкомпании, которым грозят американские санкции. Всего в открытой части доклада 210 фамилий. Сам президент в него не попал. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отметил, что официальным лицам, не обнаружившим свою фамилию в перечне, стоило бы подумать об увольнении.