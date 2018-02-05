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05.02.2018 19:09

Депутаты заблудились в льготах для инвесторов

«Так писать законы нельзя», - заявила Оксана Дмитриева, обсуждая новые меры Смольного по привлечению инвесторов. Но выяснив, что писали они сами, остальные депутаты проголосовали «за».
Депутаты заблудились в льготах для инвесторов
Александр Николаев/Интерпресс

Быть ли Петербургу центром высокотехнологичного производства или уступить 30 млрд рублей инвестиций другим регионам — такой вопрос стоял за рутинными формулировками повестки комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству петербургского парламента 5 февраля. Изменения в городские законы о промышленной политике и о налогах и сборах, разработанные фракцией «Единая Россия», должны подключить Северную столицу к масштабной федеральной программе специальных инвестиционных контрактов — новой мере стимулирования промышленности, разработанной Минпромторгом и Смольным.

Суть специнвестконтракта (или сокращенно СПИК) сводится к тому, что компания в обмен на льготы обязуется инвестировать средства в развитие производства и достичь определенных результатов. Обязательства сторон прописываются в специальном двухстороннем (с регионом) или трехстороннем (с регионом и федеральным правительством) соглашении.

Использование механизма стало возможным еще в 2016 году. Смольный всерьез заговорил о нем в начале 2017 года, а к августу определился, какие именно льготы готов предоставлять инвесторам и что хочет от них взамен. Но меры поддержки не могут заработать без поправок в региональные законы, которые должно утвердить Законодательное собрание.

Фракция «Единая Россия», разработавшая изменения, согласилась дать зеленый свет инициативам Смольного, но с условием: в состав комиссии, которая будет одобрять заключение контракта от имени региона, должны войти не только чиновники, но и парламентарии. Чиновники не возражали. «Присутствие депутатов создаст прозрачность и открытость процедуры», – заявил присутствовавший на заседании глава комитета по промышленной политике и инновациям Максим Мейксин.

Но другие парламентарии продраться через законотворческие дебри коллег по цеху не смогли. Так, депутат от «Партии Роста» Оксана Дмитриева заявила, что закон «ничего дополнительного не дает», но при этом написан из рук вон плохо. К примеру, наделение полномочиями по заключению СПИКа комиссии из депутатов и чиновников оставляет простор для произвола. «Кандидат приходит в некую комиссию, а она дает добро или нет. Это худший из возможных результатов порядка», – заявила она. Лучше было бы предусмотреть четкий набор правил и требований, выполнение которых бы автоматом давало право на СПИК, добавила Оксана Дмитриева. 

Меры поддержки тоже определены недостаточно четко. «Где-то для этого прописан ОКВЭД (общероссийский классификатор видов экономической деятельности. — Прим. ред.), а где-то нет, в одном случае узкие критерии, в другом непонятные», – отметила Оксана Дмитриева. Так писать закон нельзя, попеняла она чиновникам. После ремарки единоросса Алексея Макарова, что закон разрабатывался самими парламентариями, депутат не отступила: «Мы так писать не должны».

Критику Оксаны Дмитриевой поддержала депутат от КПРФ Ирина Иванова. Ее смутило положение, по которому компания теряет льготы в случае отчуждения имущества и реорганизации. «Все ли случаи предусмотрены, например наследование?» – указала она. Остались для депутата неясными и бенефициары закона. «Те, для кого это написано, попадают под эти льготы?» – поинтересовалась она.

Даже для авторов законопроекта в нем не все очевидно, не стал скрывать Алексей Макаров. «Первый раз мы рассмотрели в декабре, ушло два месяца, чтобы достигнуть стадии «почти разобрался», – сказал он. Но все же изложил свое понимание.

Так, предприятия, которые будут готовы инвестировать в создание нового производства в Северной столице более 750 млн рублей, могут претендовать на освобождение от налога на имущество и снижение налога на прибыль до 12,5% при условии, что новый проект будет приносить компании 70% дохода. Если новый проект принесет компании 90% выручки, она сможет не платить эти налоги вовсе. Но налог на прибыль обнулят только в том случае, если бизнес окажется в списке приоритетных видов деятельности, который утвердит Смольный, а также при условии, что специнвестконтракт будет трехсторонним.

В некоторой «аморфности» критериев, в отличие от коллег, Алексей Макаров не увидел ничего страшного. Задачей было привести региональный закон в соответствие с федеральным, а ему положения полностью соответствуют. Очередь из инвесторов в Петербург не стоит, а конкуренты из других регионов не дремлют, подчеркнул парламентарий. Так, Mercedes-Benz в итоге решил построить завод не в Северной столице, а в Подмосковье, которое одним из первых регионов начало заключать СПИКи.

«Нормы не до конца совершенны», – был вынужден признать и Максим Мейксин, отвечая на критику депутатов. Но здесь, по его словам, Смольный вынужден идти «в кильватере федерального закона». Что касается бенефициаров новшества, то задача города – поддерживать приоритетные отрасли, а не конкретные компании. «Мы даем льготы, а предприятия решают, готовы ли они соответствовать нашим требованиям, чтобы их получить», – пояснил он. Максим Мейксин, тем не менее, пообещал еще раз перечитать закон вместе с юристами, но призвал депутатов не затягивать с решением. Если Смольный не сможет предоставлять инвесторам льготы, они попросту уйдут в другие регионы, подчеркнул он.

«Чтобы были инвестиции, закон должен быть четким и понятным», – парировала Дмитриева. По ее словам, другие законы, направленные на привлечение инвесторов, «мертвые», так как «плохо сформулированы». Однако члены комиссии по промышленности все же проголосовали большинством за то, чтобы отдать законопроект на первое чтение. 

Вопреки словам Алексея Макарова, очередь инвесторов все же накопилась. Ранее СПИКи уже подписали со Смольным и Минпромторгом два фармпроизводителя – «Биокад» и «Герофарм». Но они не могут начать пользоваться льготами, пока депутаты не одобрят закон хоть в каком-то виде. «В высокой степени готовности» еще семь проектов на сумму свыше 30 млрд рублей, рассказал Максим Мейксин. Других потенциальных инвесторов Максим Мейксин не назвал, но отметил, что среди них есть машиностроители, производители лекарств и электроники. «Соотношение российских и иностранных игроков равное с небольшим перевесом в сторону иностранных», – добавил он. 

По информации «Фонтанки», в числе тех, кто обсуждает со Смольным заключение СПИК, Прядильно-ниточный комбинат имени Кирова, ОАО «Радиовионика», ООО «Норд-Палас» и фармпроизводитель «Полисан» и автоконцерн Huyndai. Ранее сообщалось, что предприятие собирается строить в России завод по производству двигателей, причем выбор региона может зависеть, в том числе, от условий специнвестконтракта. Концерн BMW также обсуждает запуск завода в Северной столице и может заключить СПИК, но выбор площадки в большей степени будет зависеть от того, сможет ли он договориться с Минпромторгом об уровне локализации, уточнил Максим Мейксин. Еще 20 компаний рассматривают заключение двухсторонних СПИКов с Петербургом, добавил он, но сумму инвестиций не назвал. 

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»


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