Медведев счел МОК аморальным, а его решение постыдным

Еще
02:09 06.02.2018
Пришлите свою новость!
01:20
Петербуржцам покажут «Пять вечеров» Володина на китайском и абхазском
00:47
Сборная России вышла в полуфинал чемпионата Европы по мини-футболу
00:28
ВМС Румынии потеряли в Черном море свой единственный подводный дрон
00:20
Байдену пригрозили судом за оскорбление экс-генпрокурора Украины
00:05
СМИ: Шатов будет в "Краснодаре" уже сегодня
00:00
«Фонтанка» не публиковала личных данных погибшего летчика Филипова
05/02
Дело о гибели детей на Сямозере дошло до суда
05/02
Легенда полиции Ратушный раздал оплеухи официанткам на Энгельса
05/02
Несколько легковушек в Петербурге не смогли «стать» трамваями
05/02
Dow Jones рухнул исторически
05/02
Полиция Мальдив задержала экс-президента страны
05/02
Впервые за 5 лет петербургский авторынок показал рост
05/02
В Дагестане снова отправили правительство в отставку
05/02
Лавров обсудил Сирию с главой МИД Франции
05/02
Российский военный транспортник приземлился в Турции у сирийского Идлиба
05/02
Дом культуры «Суздальский» отремонтируют
05/02
Стоимость биткоина опустилась ниже 7 тысяч долларов
05/02
Сборная Канады на Олимпиаде будет петь гендерно нейтральный гимн
05/02
Роман Сорокина о горящих книгах получил литературную премию «НОС»
05/02
В Петербурге арестована мать по подозрению в убийстве своего 11-летнего сына
05/02
Хорватия хочет вернуть Украине четыре сломанных истребителя МиГ-21
05/02
Путин подписал закон о валютной зарплате россиян, работающих за рубежом
05/02
«Фонтанка» за 60 секунд — 5 февраля
05/02
МИД РФ ответил госсекретарю США Тиллерсону
05/02
Задержанные в Петербурге после перестрелки с полицией против ареста не возражали
05/02
47news выяснил, что делают дети девелоперов, пока дольщики живут в подвалах
05/02
Полиция не нашла клевету в вытоптанном на снегу слове «Воры»
05/02
Непогода в Москве отменила два петербургских рейса
05/02
В Никольском саду старые вязы рубят - жители волнуются
05/02
Путин ратифицировал включение подразделений ВС Южной Осетии в российскую армию
05/02
Доля иногородних покупателей на первичке Петербурга приблизилась к 30%
05/02
Фигурант дела о хищениях на «Адмиралтейских верфях» найден мертвым
05/02
На Васильевском эвакуировали Subway
05/02
Погрузчик на Стачек вывалился из помещения склада наружу
05/02
Путин наградил орденом губернатора Петербурга
05/02
В Петербурге заболеваемость тяжелыми ОРВИ растет, педиатры советуют лечиться дома
05/02
Медведев счел МОК аморальным, а его решение постыдным
05/02
Снегоуборщик опрокинулся на набережной Обводного
05/02
Начальник штаба армии США проинспектировал тренировку финских солдат
05/02
Апелляционный суд отказался признать Саакашвили беженцем
05/02
Черчесов: Допинг-офицеры ВАДА получили список кандидатов в сборную РФ на мундиаль
05/02
«Группа ЛСР» поставила кирпич для реконструкции рудника в Африке
05/02
На Синопской набережной воссоздали особняк Грузинского
05/02
«Площадь Восстания» работает в обычном режиме
05/02
Центр Кудрина призвал к новой приватизации
05/02
Боевики обстреляли российские пункты помощи в Дамаске
05/02
Снег «насыпал» Петербургу специфических аварий
05/02
Президент Финляндии лично забрал новорожденного сына из роддома
05/02
Трейлер нового «Мира Дикого Запада» обещает сжечь мир дотла
05/02
Закрыт вестибюль станции «Площадь Восстания» с выходом на вокзал
05/02
В Петербурге начали обучать бюджетников наблюдать за выборами
05/02
Колесов: Остатки московского циклона принесёт в Петербург
05/02
Актер Алексей Панин задержан в Москве
05/02
При хлопке в жилом доме в Подмосковье пострадали трое
05/02
В Петербурге утилизировали миллион кубометров снега
05/02
20 ударных вертолетов ЗВО отработали новый прием ведения боя
05/02
Мосгорсуд выпустил из-под стражи гематолога Елену Мисюрину
05/02
Белорусы увидят «Смерть Сталина» без ограничений
05/02
В Театрально-зрелищных кассах Петербурга подтвердили смену директора
05/02
Цены на новостройки в Кудрово не растут 7 лет
05/02
Бомбу в сумке на «Технологическом институте» не нашли
05/02
В Подмосковье тоже — взрыв газового баллона в доме
05/02
Суд еще раз отказал Сбербанку в иске к акционерам «Юлмарта»
05/02
Россияне стали ездить в Финляндию чаще, а финны в РФ - реже
05/02
В армии возродятся политруки
05/02
Эксцентричный предприниматель Полонский займется «элиткой» поблизости от Кремля
05/02
В ДТП с тракторами в Петербурге попали BMW и Porsche
05/02
МЧС: В жилом доме в Самаре рванул газовый баллон
05/02
СМИ заподозрили Россию в желании саботировать открытие Олимпиады
05/02
«Технологический институт - 1» закрыли из-за подозрительной сумки
Предыдущие новости
Архив материалов
Спорт
Версия для печати
05.02.2018 18:38

Медведев счел МОК аморальным, а его решение постыдным

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал постыдным и аморальным решение комиссии Международного олимпийского комитета (МОК), не допустившей оправданных российских спортсменов на Олимпийские игры в Южной Корее. С таким заявлением он выступил в понедельник, 5 февраля, на своей странице в Facebook.

«Комиссия МОК приняла постыдное решение. Несправедливое и неправовое. Аморальное и политизированное. Не допустив наших спортсменов, которые были восстановлены в правах спортивным судом, созданным специально для разрешения подобных спорных ситуаций, комиссия растоптала и Олимпийскую хартию, и элементарные принципы права», — написал он.

Российский премьер напомнил, что именно суд принимает окончательное решение. Однако в этой ситуации решение приняла «группа людей, поставившая себя над судом, над спортсменами, над болельщиками», уверен Медведев. Главной целью таких действий он называет желание причинить политический ущерб России.

«А допинг здесь вообще ни при чем, об этом говорить уже просто смешно. Можно было еще как-то терпеть ангажированное расследование по допингу, ведущееся направленно против одного государства — России. Но решение комиссии об отказе исполнять вердикт спортивного суда — за гранью понимания. Результат будет долгосрочным. Сначала бизнес победил заветы Пьера де Кубертена в МОК. А теперь — политика победила нормы права и приличия. Жаль олимпийское движение. Жаль спортсменов. Теперь так можно с любым из них. Жаль болельщиков», — заключил Медведев.

Ранее 5 февраля комиссия по допуску под руководством Валери Фурнейрон отказалась выдавать приглашения 13 российским спортсменам и двум тренерам, которых Спортивный арбитражный суд (CAS) оправдал 1 февраля. По мнению членов комиссии, отмена пожизненной дисквалификации не означает, что атлеты должны принимать участие в Олимпиаде-2018.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ГК «КВС»
31.01.2018 18:45

«КВС» начала продажу квартир для семей с детьми под 6% годовых

Компания «КВС» предлагает приобрести жилье по государственной программе «Семейная ипотека». Льготными условиями кредитования могут воспользоваться семьи, у которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родится второй или третий ребенок.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
26.01.2018 12:01

"Аэрофлот" и "Аврора" перевезут российских спортсменов на олимпиаду в Корее

Аэрофлот и его дочерняя авиакомпания «Аврора» перевезут российских спортсменов, принимающих участие в XXIII зимних Олимпийских играх, которые пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в Республике Корея
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
25.01.2018 17:46

Аэрофлот оформил первый билет за 5 рублей для болельщика сборной России

Аэрофлот оформил первый билет по специальному «тарифу болельщика» в пять рублей, установленному на период проведения игр чемпионата мира по футболу 2018 года
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Сборная России вышла в полуфинал чемпионата Европы по мини-футболу
СМИ: Шатов будет в "Краснодаре" уже сегодня
Сборная Канады на Олимпиаде будет петь гендерно нейтральный гимн
Медведев счел МОК аморальным, а его решение постыдным
Черчесов: Допинг-офицеры ВАДА получили список кандидатов в сборную РФ на мундиаль
СМИ заподозрили Россию в желании саботировать открытие Олимпиады
«Зенит» выиграл у литовского «Стумбраса»
Онлайн-переводчик чуть не посадил норвежских олимпийцев на «яичную диету»
WADA сорвало тренировку женской сборной России по хоккею
МОК отказался приглашать на Олимпиаду оправданных CAS россиян
«Это полное безумие». Шик и блеск теннисного турнира St. Petersburg Ladies Trophy
Как нам вернули победу в Сочи и почему это не поможет в Пхенчхане
Мария Орлова: Нас наконец выслушали
Запах побед и хирург Манчини
Красавицы сразятся за теннисный титул в Петербурге
Борис Ротенберг: Два раза горел в машине. На меня даже машины сверху падали
Последние олимпийские надежды
Не Олимпиада и была. В России снова заговорили о бойкоте Пхенчхана
СКА побеждает и не верит в проклятья
Самый прибыльный клуб Европы. Как «Зенит» зарабатывал миллионы
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Легенда полиции Ратушный раздал оплеухи официанткам на Энгельса

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Прокуратура оценит чистоту улиц в Петербурге после снегопада

Самый вкусный шедевр финской литературы

Новости компаний
ГК «КВС»
31.01.2018 18:45
«КВС» начала продажу квартир для семей с детьми под 6% годовых
Компания «КВС» предлагает приобрести жилье по государственной программе «Семейная ипотека». Льготными условиями кредитования могут воспользоваться семьи, у которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родится второй или третий ребенок.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
26.01.2018 12:01
"Аэрофлот" и "Аврора" перевезут российских спортсменов на олимпиаду в Корее
Аэрофлот и его дочерняя авиакомпания «Аврора» перевезут российских спортсменов, принимающих участие в XXIII зимних Олимпийских играх, которые пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в Республике Корея
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
25.01.2018 17:46
Аэрофлот оформил первый билет за 5 рублей для болельщика сборной России
Аэрофлот оформил первый билет по специальному «тарифу болельщика» в пять рублей, установленному на период проведения игр чемпионата мира по футболу 2018 года
http://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
10.01.2018 13:00
Авиакомпания «Россия» и ФК «Зенит» проведут конкурс для болельщиц
Болельщицы футбольного клуба «Зенит» получат возможность креативно продемонстрировать свою любовь к футболу и небу. Авиакомпания «Россия» и ФК «Зенит» запускают конкурс «Мисс небесная лига «Зенита» — 2018»
Магазин "Кей"
12.12.2017 10:00
Как выбрать VR-очки и какой смартфон к ним подойдет: советы экспертов КЕЙ
Очки виртуальной реальности (VR) — это современный развлекательный гаджет, способный принести новые ощущения геймерам, любителям хорошего кино и всем тем, кто интересуется компьютерными новинками
Пилот-инструктор авиакомпании «Россия» Владимир Воробьев
01.12.2017 16:53
Пилот «России» стал Суперболельщиком FIFA 2018 от Санкт-Петербурга
Пилот-инструктор авиакомпании «Россия» Владимир Воробьев, который является преданным футбольным болельщиком, примет участие в финальной жеребьевке Чемпионата мира по футболу FIFA 2018
ООО "Главстрой-СПб"
01.12.2017 11:48
«Главстрой-СПб» запускает программу лояльности GLAVNOE
Компания «Главстрой-СПб», входящая в одну из крупнейших российских промышленных групп «Базовый Элемент», разработала программу лояльности для клиентов жилых комплексов «Северная долина» и «Юнтолово». Владельцы карт GLAVNOE приобретают ряд привилегий при получении услуг компаний-партнеров «Главстрой-СПб»
ЖК «Чистое небо»
24.11.2017 16:57
Документация на первую школу в ЖК «Чистое небо» прошла госэкспертизу
Проектная документация на первую школу в ЖК «Чистое небо», разработанная Setl City, получила положительное заключение государственной экспертизы. Setl City передаст документацию в дар городу до конца 2017 года. Реализацией проекта займется комитет по строительству Санкт-Петербурга
Автор Вадим Гуркин, штатный фотограф КВК «Империя Форум».
09.11.2017 17:00
Розничные сети обновят ассортимент на выставке Петерфуд-2017
15-17 ноября в петербургском КВЦ «Экспофорум» пройдет старейшая международная выставка продовольственных товаров Петерфуд-2017. В этом году выставка выросла на 30%
Один из эскизов проекта авиакомпании «Россия» на стадионе «Санкт-Петербург»
27.10.2017 10:42
Авиакомпания «Россия» забрендировала сектор на стадионе «Санкт-Петербург»
ФК «Зенит» открывает новый спонсорский актив – нейминг, право на название трибун своего стадиона в Санкт-Петербурге. Одним из первых партнёров клуба в этом проекта стала авиакомпания «Россия»
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.