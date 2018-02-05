Апелляционный суд отказался признать Саакашвили беженцем

Апелляционный суд Киева подтвердил решение об отказе в предоставлении экс-президенту Грузии и бывшему главе Одесской области Михаилу Саакашвили статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите. Решение было принято в ходе судебного заседания в понедельник, 5 февраля.

"Таким образом я теряю статус нахождения в Украине. Это очередное решение Порошенко, а не суда", – написал он на своей странице в Facebook.

Решение Окружного административного суда с сегодняшнего дня, 5 февраля, вступает в силу.

Согласно закону Украины "О беженцах и лицах, нуждающихся в дополнительной или временной защите", дополнительная защита предоставляется на индивидуальной основе иностранцам и лицам без гражданства, которые прибыли в Украину или находятся в Украине и не могут или не желают вернуться в страну гражданской принадлежности или страну прежнего постоянного проживания.

Дополнительная защита – форма защиты, предоставляемой на Украине на индивидуальной основе иностранцам и лицам без гражданства, которые прибыли в Украину или находятся в Украине и не могут или не желают вернуться в страну гражданской принадлежности или страну прежнего постоянного проживания вследствие обстоятельств, указанных в пункте 13 части первой настоящей статьи.

Напомним, в июле 2017 года президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил Саакашвили украинского гражданства.

3 января 2018 года Окружной административный суд Киева отказал Саакашвили в признании незаконным решения Управления ГМС в Киевской области, которым ему отказано в признании беженцем или лицом, которое нуждается в дополнительной защите после лишения гражданства Украины. Судья Окружного админсуда Киева Татьяна Скочок огласила решение: "В удовлетворении иска отказать полностью".

5 января Тбилисский городской суд признал виновным Михаила Саакашвили по делу "о злостном превышении полномочий" на посту президента Грузии и присудил три года лишения свободы. Саакашвили считает, что украинская власть намеренно ускоряет рассмотрение вопроса о его статусе в Украине, чтобы иметь формальные основания для экстрадиции его из страны.