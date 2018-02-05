Клиенты компании КВС воспользуются Личным кабинетом
На сайте компании КВС заработала услуга «Личный кабинет». Клиент компании теперь имеет доступ ко всем данным с помощью любых гаджетов, будь он в дороге или за городом.
Личный кабинет крайне удобен и функционален. К примеру, клиент желает посмотреть историю платежей или же показать планировку новой квартиры своему другу. Теперь сделать это очень легко и просто, зайдя в Личный кабинет.
В Личном кабинете хранится вся история общения с компанией «КВС». В любой момент там можно посмотреть:
- полную информацию о сделках по всем объектам недвижимости
- историю взаиморасчетов по ДДУ и договорам купли-продажи
- регистрационные данные
- шаблоны часто запрашиваемых заявлений
- план этажа, планировку квартиры (или нескольких)
- данные обмеров кадастрового инженера (если проводились)
Более того, клиент может ознакомиться с программой лояльности, принять участие в опросах или оставить отзыв.
Консультации по работе с Личным кабинетом можно получить по телефону 8(812) 633-09-50.