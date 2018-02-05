Клиенты компании КВС воспользуются Личным кабинетом

На сайте компании КВС заработала услуга «Личный кабинет». Клиент компании теперь имеет доступ ко всем данным с помощью любых гаджетов, будь он в дороге или за городом.

Личный кабинет крайне удобен и функционален. К примеру, клиент желает посмотреть историю платежей или же показать планировку новой квартиры своему другу. Теперь сделать это очень легко и просто, зайдя в Личный кабинет.

В Личном кабинете хранится вся история общения с компанией «КВС». В любой момент там можно посмотреть:

полную информацию о сделках по всем объектам недвижимости

историю взаиморасчетов по ДДУ и договорам купли-продажи

регистрационные данные

шаблоны часто запрашиваемых заявлений

план этажа, планировку квартиры (или нескольких)

данные обмеров кадастрового инженера (если проводились)

Более того, клиент может ознакомиться с программой лояльности, принять участие в опросах или оставить отзыв.

Консультации по работе с Личным кабинетом можно получить по телефону 8(812) 633-09-50.

Справка о компании ГК "КВС"