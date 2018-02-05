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05.02.2018 18:15

Клиенты компании КВС воспользуются Личным кабинетом

Клиенты компании КВС воспользуются Личным кабинетом
ГК «КВС»

На сайте компании  КВС заработала услуга «Личный кабинет». Клиент компании теперь имеет доступ ко всем данным с помощью любых гаджетов, будь он в дороге или за городом. 

Личный кабинет крайне удобен и функционален. К примеру, клиент желает посмотреть историю платежей или же показать планировку новой квартиры своему другу. Теперь сделать это очень легко и просто, зайдя в Личный кабинет.

В Личном кабинете хранится вся история общения с компанией «КВС». В любой момент там можно посмотреть:

  • полную информацию о сделках по всем объектам недвижимости
  • историю взаиморасчетов по ДДУ и договорам купли-продажи
  • регистрационные данные 
  • шаблоны часто запрашиваемых заявлений 
  • план этажа, планировку квартиры (или нескольких) 
  • данные обмеров кадастрового инженера (если проводились)

 

Более того, клиент может ознакомиться с программой лояльности, принять участие в опросах или оставить отзыв. 

Консультации по работе с Личным кабинетом можно получить по телефону 8(812) 633-09-50.

Справка о компании ГК "КВС"

 


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