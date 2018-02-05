«Группа ЛСР» поставила кирпич для реконструкции рудника в Африке

Предприятие по производству стеновых материалов «Группы ЛСР» поставило более 105 тыс. шт. кирпича для реконструкции боксито-глиноземного комплекса (БГК) «Фригия» месторождения Диан-Диан в Гвинее, сообщает компания. Право на разработку месторождения принадлежит «Русалу».

Полнотелый красный кирпич марки М-150 был поставлен в Гвинею в ноябре – декабре 2017 года. Ради выполнения договора Рябовскому кирпичному заводу в Ленинградской области пришлось работать 7 месяцев. Мощность завода составляет 180 тыс. тонн строительного кирпича и 120 тыс. тонн клинкерного и лицевого кирпича в год.

Диан-Диан – это крупнейшее в мире месторождение бокситов с объемом доказанных запасов 564 млн тонн. В состав БГК «Фригия» входят бокситовый рудник, глиноземный завод, железная дорога и другие объекты инфраструктуры. В 2014 году «Русал» объявил об участии в модернизации производства. До конца 2017 года планировалось построить рудник мощностью 3 млн тонн бокситов и выпускать до 550 – 600 тыс. тонн глинозема в год. К 2021 году планируется расширить добычу бокситов до 6 млн тонн в год, ранее сообщал «Русал».