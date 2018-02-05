Центр Кудрина призвал к новой приватизации

Доля государства в экономике России достигла почти половины ВВП в том числе из-за неформального огосударствления частных компаний, посчитали в Центре стратегических разработок Алексея Кудрина. И предложили запретить государственным корпорациям покупать частные компании.

«В России в 2000-е годы произошло серьезное смещение акцентов в роли, которую государство играет в сфере отношений собственности, по сравнению с периодом 1990-х годов — в сторону усиления его влияния, – говорится в опубликованном 5 февраля докладе. Общая доля государственного сектора в ВВП выросла с 39,6% в 2006 г. до 46,0% в 2016 году.

При этом компании с государственным участием преимущественно ориентированы на господдержку и преференции и демонстрируют, как правило, более низкую эффективность по сравнению с частными игроками. А преференции и административный ресурс крупных госкомпаний деформируют рынки.

В ответ на эти проблемы авторы исследованию предлагают провести новую приватизацию и осложнить сохранение компаний в госсобственности. Реализовать это центр предлагает в период с 2018 по 2035 год.