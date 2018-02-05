Боевики обстреляли российские пункты помощи в Дамаске

Два человека погибли в результате минометного обстрела боевиками пунктов раздачи гуманитарной помощи от российских верующих в Дамаске.

Об этом 5 февраля сообщает "Лента.ру" со ссылкой на РИА Новости. Собеседник агентства рассказал, что разорвались две мины. Один взрыв прогремел у здания Сиро-Яковицкого патриархата, второй — возле храма Антиохийского патриархата. Число пострадавших не уточняется.

Российская делегация находилась в 100 метрах от места ЧП. Всех россиян вывезли из района обстрела, они в безопасности.

В понедельник, 5 февраля, представители разных религиозных конфессий России доставили в Сирию гуманитарный груз. Средства на сбор гуманитарной помощи собирали российские верующие.