ЖК «ПаркЛэнд» аккредитован еще одним банком

«Абсолют банк» аккредитовал жилой комплекс «ПаркЛэнд» от компании «Полис Групп» в рамках ипотечных программ. Ставки по кредитам начинаются от 8,99%.

Срок кредита до 30 лет, возраст заемщика от 21 года, первоначальный взнос от 20%, процентная ставка от 8,99%, сумма кредита от 300 000 до 20 000 000 рублей РФ.

С условиями ипотечного кредитования объекта можно ознакомиться на сайте http://absolutbank.ru/personal/loans/mortgage/new-buildings/

ЖК «ПаркЛэнд» возводится в шаговой доступности от метро «ул. Дыбенко», на границе с парком Оккервиль. Для жильцов будет предусмотрен собственный выход в парк, создана необходимая коммерческая инфраструктура, пространства для отдыха и занятий спортом, выполнено благоустройство придомовой территории.

На выбор покупателей представлены студии, 1-, 2-комнатные квартиры, а также квартиры с европланировками. Стоимость – от 1,6 млн руб.

«Полис Групп» является аккредитованным партнером банка в рамках реализации программ ипотечного кредитования.

ПАО АКБ «Абсолют Банк» лицензия Центрального банка №2306 от 1108.2015г.

ЖК «ПаркЛэнд» - застройщик ООО «ТИН Групп», проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/customers/documents

Справка о компании СК «Полис Групп»