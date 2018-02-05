Закрыт вестибюль станции «Площадь Восстания» с выходом на вокзал

Для входа и выхода из метро Петербурга на ближайшей к Московскому вокзалу станции пассажирам 5 февраля оставили только один вестибюль.

Как сообщили в пресс-службе подземки, с 17:02 спуститься на станцию «Площадь Восстания» можно только через вестибюль на Невском проспекте. У выхода рядом с вокзалом работники метро заметили бесхозный предмет, который обследуют оперативные службы. Вестибюль «Площадь Восстания – 2» закрыт на вход и выход. На работу станции проверка не повлияла.