В Петербурге начали обучать бюджетников наблюдать за выборами

В Петербурге в БКЗ «Октябрьский» 5 февраля прошёл семинар для будущих наблюдателей от Общественной палаты. Как передаёт корреспондент «Фонтанки», в нем приняло участие более 3 тысяч человек.

Будущих наблюдателей собирали по районным общественным советам при администрациях. В числе участников «Фонтанка» обнаружила учителей, ветеранов и воспитателей детских садов.

Для слушателей семинара сотрудники избиркомов разных уровней разыграли театрализованное представление о том, как должен проходить день на избирательном участке.

Предполагается, что после общегородского семинара наблюдатели-общественники продолжат своё обучение в районах. Напомним, ранее федеральная Общественная палата получила право направлять наблюдателей на выборы. Глава ОП Валерий Фадеев заявил о намерении направить более 100 тысяч человек на избирательные участки. Независимые наблюдатели предполагали, что система общественного контроля за выборами от ОП может стать пропагандой или же «обязаловкой» для бюджетников, имитирующей деятельность.