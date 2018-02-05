Какое жилье подойдет, чтобы растить в нем детей

Для многих молодых семей из больших городов этот выбор сложный. Мегаполис, такой как Петербург, многим не кажется идеальным местом для ребенка, в тоже время, жизнь за городом может не подходить деятельным и активным родителям. Один из вариантов компромисса – малоэтажный жилой комплекс вблизи мегаполиса.

Мы попросили одну молодую активную семью, которая живет в квартире такого комплекса ЖК «Образцовый квартал» больше года, поделиться своими впечатлениями. Действительно ли такое жилье стало для них подходящим вариантом, и какую именно жизнь они тут нашли? Нашей собеседницей согласилась стать Наталья.

Я во дворе. Наталья оденет дочку, и мы пойдем гулять.

Входная группа парадной ЖК «Образцовый квартал» стеклянная, мне видно, кто выходит, чуть раньше, чем откроется дверь. Может, поэтому ощущается, что тут со мной будут дружелюбны.

фото предоставлено компанией "Терминал-Ресурс"

Моя собеседница выходит без шапки. Кажется, на улице ей теплее, чем мне, потому что даже во дворе она «дома».

– Скоро будет год, как мы здесь живем, — говорит Наталья. — Мы, можно сказать, первопроходцы района. У нас с мужем вообще всё здесь первое: первый ребенок, первая собственная квартира, первый совместный ремонт.

Маленькую Настю мама везет на модных санках, похожих на снегоход, та разглядывает окрестности. Настя - двигатель семейных больших перемен.

– Нам очень хотелось купить жилье, когда дочка родилась, – рассказывает мама, – вкладывать финансы в "свое", не в съемное жилье, создать комфортное пространство и обставить всё так, как нам нравится. Появились деньги на первый взнос по ипотеке, и мы были на кураже: ездили, смотрели варианты, мечтали, обсуждали, спорили.

фото предоставлено компанией "Терминал-Ресурс"

Спорили о покупке в малоквартирном и малоэтажном комплексе, и не сразу сошлись во мнениях. Наталья считала, что до города далековато, да и жить в маленьком квартале тоскливо. Супруг подходил к выбору практичней: посчитал, что дорога на автомобиле до ближайшего метро занимает пятнадцать минут, к тому же, рядом Пушкин с парками и садами. Посмотрели на большие панорамные окна в квартирах комплекса, узнали про «теплый водяной пол», изучили план по будущей застройке и развитию инфраструктуры. Было что обсудить. Смотрели и много других мест, но решили, что в «Образцовом квартале» - «золотой баланс» между желаниями обоих родителей, и тем, чего они хотят для дочки.

«Баланс» — вообще слово, которое Наталья использует чаще всего, когда рассказывает о своей жизни на новом месте. Сделать ремонт – это поиск баланса, совместных решений.

– Мечтать об уюте, – говорит она, - и создавать его — немножко разные вещи. Все оказалось не так просто, как мы думали. Приходим в магазин выбирать обои, и выясняется, что мужу нравится зеленый оттенок, а мне — красный. Попробуй, найди тут баланс.

Быть молодым человеком с жаждой впечатлений, активного отдыха и одновременно быть молодым родителем — это тоже поиск баланса.

– Ребенок поменял наш образ жизни, – говорит Наталья. – Мы переехали сюда в том числе для дочки, а здесь все совсем по-другому. Смотришь во двор, на соседей: кто бегает, кто занимается скандинавской ходьбой. Тоже захотелось что-то спортивное придумать, купили велосипеды, летом катаемся. Я стала больше гулять. Стала больше общаться, потому что здесь много молодых семей: с другими мамами делимся радостями, трудностями, полезными контактами. Новый год мы тоже праздновали вместе: все, кто остался на праздники в квартале, собрались вместе, пожарили шашлыков, запускали фейерверки. Застройщик предусмотрел специальное место для барбекю.

А в конце разговора Наталья подводит еще один, баланс финансовый:

– Наша квартира стоит дороже, чем мы планировали. И дороже прочих вариантов, которые мы смотрели. Но я считаю, и тут мы все правильно взвесили. Мы рассчитываем, что инфраструктура будет развиваться, а значит и цены будут расти.

фото предоставлено компанией "Терминал-Ресурс"

Разговор получился хороший, хочется, чтобы в семье Натальи и у жителей квартала всегда складывался баланс.

Людмила Александрова

Жилой квартал "Образцовый квартал" – Застройщик ЗАО "Терминал-Ресурс", проектная декларация на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya

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