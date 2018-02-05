Актер Алексей Панин задержан в Москве сотрудниками ГИБДД. В отношении артиста могут быть составлены протоколы за неуплату 51 штрафа на сумму около 40 тысяч рублей.

Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах 5 февраля сообщает «Газета.ру». В случае привлечения к ответственности скандально известному артисту грозит арест на срок до 15 суток. Такая мера пресечения может быть избрана еще и потому, что около недели назад Панин опубликовал в соцсетях видеозапись, на которой видно, как он едет на автомобиле не пристегнутым и снимает себя на мобильный телефон. После появления в Сети этого видеоролика в ГИБДД Москвы обещали провести проверку.

Напомним, актер, а в последнее время еще и видеоблогер Алексей Панин пользуется популярностью не столько благодаря сериалу «Солдаты», а также таким фильмам с его участием, как «Жмурки», «ДМБ», «Самый лучший фильм 2» и «Ржевский против Наполеона», сколько из-за того, что постоянно оказывается в центре различных скандалов, среди которых и его камингаут с признанием в бисексуальности, и периодически возникающие проблемы с законом: пьяные дебоши, погромы в гостиницах, а также известная ситуация, из-за которой в Рунете несколько лет назад появился популярный мем #панинссобакой.