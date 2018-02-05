Колесов: Остатки московского циклона принесёт в Петербург

Засыпавший Петербург снег к разгулявшейся в Москве непогоде отношения не имеет, но её отголоски благодаря переменчивому ветру всё же достигнут Северной столицы.

Как сообщил в Facebook главный синоптик города Александр Колесов, петербургский снегопад объясняется влиянием Ладоги и антициклона. Из-за нависших над регионом очень холодных воздушных масс и не прекращающегося вторые сутки северо-восточного ветра над незамерзшим озером образуются облака. В результате – в городе снежно.

«Это явление очень локальное. За прошедшие сутки в центре города выпало 17 см снега, в Лисьем Носу 9 см, в Кронштадте и Ломоносове не больше 1 см», – пишет Колесов.

Влияние Ладоги пропадет, как только ветер переменится. По словам синоптика, уже 6 февраля задует сначала восточный, а потом юго-восточный ветер. Смена направления, впрочем, принесет в Петербург остатки московского циклона.

Пока же снег в городе на Неве расчищают «пылесосами», а за лопату взялся даже император. За ночь местами выпало до 30 см осадков. Улицы расчищает тысяча единиц уборочной техники, дворы – почти вдвое меньше. Утром город замер в 9-балльных пробках, но позже движение нормализовалось. Тем временем московский снегопад синоптики назвали рекордным за всю историю наблюдений. Там за два дня выпала месячная норма осадков. Ситуацию усугубил сильный ветер. Транспортные магистрали столицы парализованы, в понедельник снегопад все ещё вносит корректировки в авиасообщение.