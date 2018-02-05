При хлопке в жилом доме в Подмосковье пострадали трое

Три человека пострадали в результате взрыва газа в жилом доме в Подмосковье.

Как сообщает 5 февраля телеканал «Дождь», приехавшие медики скорой увезли с места происшествия в больницу трех человек.

Напомним, взрыв произошел в жилом комплексе «Бутово парк» в Ленинском районе Московской области. При проведении ремонта в квартире на двадцатом этаже 24-этажного дома рванул газовый баллон. В результате повреждена часть фасада, выбиты стекла.

При этом аналогичное происшествие случилось сегодня в Самаре. В 17-этажном доме по улице Димитрова взорвался газовый баллон на 16-м этаже. Там монтировали натяжные потолки. Пока есть официальная информация об одном пострадавшем.