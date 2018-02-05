В Петербурге утилизировали миллион кубометров снега

Миллион кубометров снега привезли для утилизации на снегоплавильные пункты 69 тысяч грузовиков с начала зимнего сезона. Об этом сообщили в пресс-службе петербургского Водоканала 5 февраля.

В городе работают 11 снегоплавильных и 7 снегоприемных пунктов, которые только за последние три дня приняли более 124 тысяч кубометров снега.

«Юбилейный» миллионный кубометр снега доставили сегодня около 14.00 на снегоплавильный пункт на набережной Обводного канала, 24. Всего за сезон в Петербурге расплавили 675 тысяч кубометров снега.

Для того, чтобы растопить 1 кубометр снега, необходимы 5 кубометров сточной воды. Дополнительные энергозатраты при этом не требуются – электроэнергия нужна лишь для обеспечения работы дробилок и насосной станции. Десять тонн снега (это содержимое одного КАМАЗа с высокими бортами) перерабатываются в снегоплавильной камере в среднем за 3 минуты.

Для сравнения: в 2017 году миллион кубометров снега ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» утилизировал уже 10 января.

За воскресенье, 4 февраля, в Петербурге выпало до 30 см снега. С утра 5 февраля к уборке подключили более 7 тысяч дворников и 520 спецмашин. Тем не менее первый рабочий день недели начался с 9-балльных пробок.