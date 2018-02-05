20 ударных вертолетов ЗВО отработали новый прием ведения боя

Более 20 ударных вертолетов Ми-24, Ми-8АМТШ, Ми-35М и Ка-52 во время учений на полигонах, расположенных в Ленинградской и Псковской областях Западного военного округа (ЗВО), были подняты в небо для отработки применения нового приема устройства засад. Об этом 5 февраля сообщает пресс-служба Минобороны России.

Суть нового приема заключается в том, что вертолетные пары размещаются на замаскированных площадках в лесных массивах. При прорыве условного противника они взлетают из укрытия и поражают цели ракетно-пушечным вооружением, сообщает ведомство.

При заходе на объект из-за естественных укрытий и лесных массивов экипажи применяют ракетно-пушечное вооружение по целям на удалении от 500 м до 5 км, в том числе с предельно малых высот. Сразу после окончания стрельбы под прикрытием следом идущих бортов вертолет вновь занимает укрытие.

"Подобные действия значительно расширяют возможности армейской авиации и позволяют эффективно противодействовать высокомобильному противнику", – добавили в Минобороны.

В практических действиях принимают участие около 100 военнослужащих летного и инженерного состава, задействовано более 20 боевых машин.