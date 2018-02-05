Белорусы увидят «Смерть Сталина» без ограничений

Министерство культуры Белоруссии разрешило прокат запрещенного к показу в российских кинотеатрах британско-французского фильма Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина».

Об этом 5 февраля сообщает белорусский портал TUT.by. О том, что чиновники не имеют возражений против проката фильма «Смерть Сталина» на территории страны, изданию сообщил начальник управления по кинематографии Минкульта страны Александр Рыдван. Фильм выйдет в прокат 8 февраля.

Решение о прокате картины на больших экранах было принято после того, как «Смерть Сталина» посмотрели эксперты специальной комиссии. В итоге возможных фактов нарушения белорусского законодательства выявлено не было.

Напомним, что в Белоруссии фильм должен был выйти в прокат 25 января. После того как в России у «Смерти Сталина» отозвали прокатное удостоверение, он исчез и из репертуара белорусских кинотеатров.

В России работа режиссера и сатирика Ианнуччи подверглась жесткой критике со стороны не только руководителей Минкульта, но и депутатов Госдумы. Несмотря на официальный запрет и отзыв прокатного удостоверения, московский кинотеатр «Пионер» несколько раз показал эту картину зрителям.