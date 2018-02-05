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05.02.2018 16:06

В Новоселье открылся лабораторно-диагностический медицинский центр «Эскулап»

В Новоселье открылся лабораторно-диагностический медицинский центр «Эскулап»
УК «Новоселье»

К услугам жителей самый широкий спектр анализов и собственная лаборатория на месте. Кроме этого, в центре принимает терапевт, по предварительной записи можно попасть на прием и получить консультацию кардиолога и эндокринолога.

Сделать УЗИ можно как в самом центре*, так и заказать эту услугу на дом. Лаборатория открылась в шаговой доступности кварталов «Альфа», «Бета», «Гамма» и «Дельта», в общественно-деловом центре локации.

До этого момента в Новоселье работала только одна небольшая государственная амбулатория, к которой прикреплены более 3 тыс. человек. В 2017 г. медучреждение было реновировано.

Но, учитывая динамику строительства нового жилья в данном районе и активное общее развитие территории (реконструкция Красносельского шоссе, открытие ИКЕА в 2019 году) очевидно, что потребность в развитии медицинской инфраструктуры в районе со временем возрастет в разы.

В этом контексте основной девелопер локации – УК «Новоселье» – разработал общий план по развитию всей необходимой для будущих жителей инфраструктуры, который успешно реализовывает ни один год. Строительство поликлиники запланировано на 2020 год.

Напомним, что до этого УК «Новоселье» на собственные средства построила для жителей локации Ледовую арену, которая стала центром спортивной активности новоселов.

*Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-47-01-001794 от 1 января 2017 г.

ЖК «Новоселье: Городские кварталы» - застройщик ООО "Управляющая компания "Новоселье", проектная декларация на сайте n-gk.ru/about-the-project/documents/

ЖК «Альфа», застройщик ООО "Управляющая компания "Новоселье", проектная декларация на сайте n-gk.ru/about-the-project/documents/

ЖК «Бета», застройщик ООО "Управляющая компания "Новоселье", проектная декларация на сайте n-gk.ru/about-the-project/documents/

ЖК «Гамма», застройщик ООО "Управляющая компания "Новоселье", проектная декларация на сайте n-gk.ru/about-the-project/documents/

ЖК «Дельта», застройщик ООО "Управляющая компания "Новоселье", проектная декларация на сайте n-gk.ru/about-the-project/documents/

Справка о компании УК «Новоселье»

 

 


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В Новоселье открылся лабораторно-диагностический медицинский центр «Эскулап»

К услугам жителей самый широкий спектр анализов и собственная лаборатория на месте. Кроме этого, в центре принимает терапевт, по предварительной записи можно попасть на прием и получить консультацию кардиолога и эндокринолога.
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– «Абсолют банк» аккредитовал жилой комплекс «ПаркЛэнд» от компании «Полис Групп» в рамках ипотечных программ. Ставки по кредитам начинаются от 8,99%.
УК «Новоселье»
05.02.2018 16:06
В Новоселье открылся лабораторно-диагностический медицинский центр «Эскулап»
К услугам жителей самый широкий спектр анализов и собственная лаборатория на месте. Кроме этого, в центре принимает терапевт, по предварительной записи можно попасть на прием и получить консультацию кардиолога и эндокринолога.
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