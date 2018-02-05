В Подмосковье тоже — взрыв газового баллона в доме

Второй за день взрыв в жилом доме произошел в России днем 5 февраля. На этот раз — в Московской области. Как и в Самаре, по предварительным данным, рванул газовый баллон при проведении строительных работ.

Как сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах, хлопок услышали жители дома в микрорайоне Бутово парк – 1 в Ленинском районе Подмосковья. В результате взрыва произошло обрушение стены.

Публикация от Детей Одеваем Мы🙂Бутово-парк 6 (@justbaby.ru) Фев 5, 2018 at 5:11 PST

О пострадавших информации нет.

Напомним, аналогичное происшествие случилось сегодня в Самаре. В 17-этажном доме по улице Димитрова взорвался газовый баллон на 16-м этаже. Там монтировали натяжные потолки.